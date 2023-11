Bei Wärmepumpen muss auf den Lärmschutz geachtet werden

Mit dem Jahreswechsel tritt das Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt, in Kraft. Das Landratsamts Günzburg erteilt wichtige Tipps für die Umsetzung.

Der Bundestag hat beschlossen, dass Heizungen künftig - zunächst in Neubauten- mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Viele Menschen dürften sich deshalb eine Wärmepumpe ins Haus holen wollen. Dabei sollten sie auch an den Lärmschutz denken, rät der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Günzburg.

Zum Heizen werden häufig sogenannte Luftwärmepumpen eingesetzt. Diese saugen die Luft außerhalb eines Gebäudes an und nutzen sie zur Wärmeerzeugung, unter anderem mit einem Ventilator, der Geräusche macht. Die Geräusche von Luftwärmepumpen – und damit ihre mögliche Störwirkung – hängen von vielen Einflussgrößen ab. Nicht alle dieser Einflussgrößen sind unabhängig voneinander, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt Günzburg. Deshalb sei es wichtig, in der Planungsphase nicht nur die einzelnen Einflussgrößen, sondern auch deren Wechselwirkungen und mögliche Auswirkungen über das eigene Grundstück hinaus zu berücksichtigen.

Wer eine Luftwärmepumpe installieren will, so rät das Landratsamt, sollte sich vorher erkundigen, ob die Richtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) eingehalten werden können. Geachtet werden sollte darauf auch, selbst wenn die Errichtung einer solchen Anlage in der Regel keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Generell sollten aus Sicht des Lärmschutzes möglichst leise Geräte gewählt werden. Darüber hinaus sei abzuklären, ob für das jeweilige Baugebiet Abstände und Mindestschallleistungspegel für Luftwärmepumpen vorgeschrieben sind. Dies ist in manchen Bebauungsplänen der Fall, informiert das Landratsamt.

Sind Richtwerte überschritten, droht die Stilllegung

Wird eine Wärmepumpe unsachgemäß oder mit zu geringem Abstand zum Nachbarn aufgestellt, kann dies zu Lärmbelästigungen und Konflikten führen. Werden die Richtwerte der TA Lärm überschritten, sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich und im schlimmsten Fall droht die Stilllegung der Anlage. Dazu informiert auch das Bayerische Landesamt für Umwelt auf seiner Homepage.

Ein interaktiver Online-Schallrechner auf der Grundlage des Leitfadens zur Verbesserung des Lärmschutzes bei stationären Anlagen wurde vom Land Sachsen-Anhalt entwickelt. Dieser Schallrechner kann verwendet werden, um den Standort für eine ausgewählte Wärmepumpe (mit bekanntem maximalem Schallleistungspegel) zu optimieren oder um für einen bereits bekannten Standort den maximal möglichen Schallleistungspegel einer Luftwärmepumpe zu ermitteln. Auch auf der Internetseite des Landratsamtes Günzburg kann ein Merkblatt zum Lärmschutz bei Luftwärmepumpen heruntergeladen werden. (AZ)