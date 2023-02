Benjamin Englert: Struktur und Ziele gerne, Routine eher nicht

Der neue Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben, Benjamin Englert, kommt aus der Industrie. Auf ihn warten große Aufgaben auf dem Campus des Bezirkskrankenhauses Günzburg.

Seit Jahresbeginn ist er im Amt. Benjamin Englert hätte nicht gedacht, dass seine Aufgabe als neuer Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben so abwechslungsreich ist. „Mir ist bisher noch nichts zweimal begegnet. Für mich als Mensch, der ungern einen übermäßig großen Anteil an Routinetätigkeiten mag, ist das eine höchst abwechslungsreiche Tätigkeit“, stellt der 39-Jährige, der von einem Industriebetrieb in den Öffentlichen Dienst gewechselt ist, fest. Es gibt gute Gründe, warum das so ist.

Englert ist mitverantwortlich für den Standort Günzburg, der größte der Bezirkskliniken, er kümmert sich insbesondere um die Liegenschaften. 1800 Menschen arbeiten auf dem Campus, der etwa 100 Gebäude auf einer 30 Hektar großen Fläche umfasst. Irgendwo wird immer gebaut, saniert oder repariert. „Ich habe nicht die Befürchtung, dass die Arbeit ausgeht“, sagt Englert und schmunzelt. Im Oktober 2022 kam er ans Bezirkskrankenhaus Günzburg (BKH) und ließ sich von seinem Vorgänger Wilhelm Wilhelm alles zeigen.

Regionalleiter Benjamin Englert kommt aus der Industrie

Drei Jahre in Jettingen, sieben Jahre in Burgau, seit 2015 in Glöttweng: Englert kannte das BKH Günzburg – und irgendwie doch nicht. „Für mich war der Bereich branchenfremd“, blickt der gebürtige Allgäuer aus Leutkirch zurück. Nach Hauptschule und Mittlerer Reife absolvierte er in der WMF AG in Geislingen eine dreijährige Berufsausbildung zum Fertigungsmechaniker. Neben dem Beruf bildete er sich zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker weiter und erwarb die Fachhochschulreife. 2005 kam er nach Burgau, wo er bei der Ernst Klimmer GmbH in der Produktion begann. Es sollten 17,5 Berufsjahre bei dem großen Mittelständler werden. Während dieser Zeit war Englert unter anderem in der technischen Leitung, der Produktionsplanung und elf Jahre im Projektmanagement tätig. Eine Erfahrung, von der er heute profitiert. Nebenbei belegte er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und schloss dieses im Januar 2022 mit dem Bachelor of Engineering ab.

Englert hat schon sehr lange das berufliche Ziel, Personal- und Führungsverantwortung zu übernehmen. Als Regionalleiter ist dies für ihn nun in Erfüllung gegangen. Der 39-Jährige ist zudem nun Mitglied der örtlichen Krankenhausleitung. Gemeinsam mit dem kommissarischen Leitenden Ärztlichen Direktor Prof. Christian Rainer Wirtz, dem derzeit amtierenden Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Chefarzt Prof. Matthias W. Riepe, und Pflegedirektor Georg Baur stellt er die Weichen am Standort. „Das sind Top-Kollegen, genauso wie mein gesamtes Team der hiesigen Regionalleitung, das eine große Stütze für mich ist“, sagt Englert.

Auf den neuen Regionalleiter warten große Aufgaben

Aufgaben gibt es genug. Da ist zum einen der Neubau der kompletten psychiatrischen Klinik, der das Gesicht des BKH-Geländes und den internen Ablauf nachhaltig verändern wird. Zum anderen kommt die Erneuerung der Klinik für Neurochirurgie hinzu, speziell der Brainsuite, jenem hochmodernen Operationssaal, der einmal einer der modernsten der Welt war. „Eine große Hausnummer“, stellt der Regionalleiter fest. Als Projektkoordinator wird er nicht so sehr operativ agieren, sondern mehr strategisch. „Ich sehe hier viele Parallelen zu meiner bisherigen Tätigkeit.“

Ein weiteres großes Vorhaben wird der Zuwachs an (ausländischen) Fachkräften sein, den das BKH benötigt. Für sie muss Wohnraum geschaffen und bereitgestellt werden. Hinzu kommt, dass die beiden Schülerwohnheime mit ihren insgesamt 100 Wohnungen in die Jahre gekommen sind und saniert werden müssen. „Alles in allem wird dies nur mit großen Investitionen machbar sein“, ist sich Englert sicher.

Neben den beruflichen Herausforderungen findet er neben Sport auch einen Ausgleich und Ruhepol bei seiner Familie. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern wohnt er seit geraumer Zeit in Glöttweng im Landkreis Günzburg.

Der neue Regionalleiter beschreibt sich selbst als bedacht, sachlich, strukturiert, zielstrebig und äußerst wissbegierig. „Ich will wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren.“ Neben der Abwechslung ist es vor allem die Sinnhaftigkeit, die ihn an seiner neuen Arbeitsstelle zusätzlich motiviert: „Ich habe als Regionalleiter Einfluss darauf, dass Ärzte, Pflegende, Therapeuten, die Verwaltung und viele andere im Krankenhaus ihren Job machen können, wovon hilfesuchende Menschen, die zu uns kommen, profitieren.“

Apropos profitieren: Englert ist dankbar für die vielen Chancen, die die Gesellschaft ihm gegeben hat. Davon möchte er etwas zurückgeben. Deshalb schlüpft der 39-Jährige regelmäßig für eine gewisse Zeit des Jahres in eine Uniform und engagiert sich als „beorderter Reservist“ in der Heimatschutzkompanie Schwaben. Diese leistet unter anderem Unterstützungshilfe bei Naturkatastrophen. So war die Heimatschutzkompanie 2019 bei einem Schneeeinsatz in Berchtesgaden zur Stelle, um Schäden durch Schneelasten zu verhindern. (AZ)