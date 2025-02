Benötigt es die neue Tagespflegeeinrichtung in Jettingen?

Dass in Jettingen-Scheppach eine neue Tagespflegeeinrichtung entstehen soll, klingt im ersten Moment nach einer guten Nachricht. In Deutschland und der Region überaltert die Gesellschaft, was Pflegeeinrichtungen immer notwendiger macht. Doch Dr. Heinrich Jerg, der viele Jahrzehnte niedergelassener Allgemeinmediziner in Burgau war, kritisiert den Schritt der Landkreis-Behörde, eine neue Tagespflege zu betreiben. Seine Befürchtung: Die bestehenden Einrichtungen in Burgau und Ettenbeuren, die laut ihm ohnehin nicht voll ausgelastet sind, könnten Gäste verlieren. Jerg spricht von einer „Verschwendung von Steuergeldern“.

