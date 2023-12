Landkreis Günzburg, Berlin

vor 18 Min.

Landwirte aus der Region protestieren in Berlin – und zu Hause

Plus Im Bundeshaushalt klafft eine Milliardenlücke, die Regierung sucht nach Auswegen. Ein Plan stößt bei den Landwirten aus dem Kreis Günzburg auf großen Unmut.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Kurz vor 11 Uhr am Montagvormittag vor dem Brandenburger Tor, es hupt laut, im Hintergrund Stimmengewirr, am Telefon: Stephan Bissinger, Günzburger Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV) sowie Bauernpräsident auf schwäbischer Bezirksebene. Es gehe gleich los, berichtet er, und er werde sich wenige Stunden später noch einmal melden, wenn es etwas ruhiger ist. Denn aktuell versammeln sich rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berlin zu einer Kundgebung. "Ich will noch Landwirt werden", steht beispielsweise auf dem Schild eines jungen Mannes mitten in der Menge.

Aus ganz Deutschland sind am Montag Bäuerinnen und Bauern angereist, um ihren Unmut über die geplanten Streichungen bei Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung deutlich zu machen. Oder, wie Bissinger es formuliert: "Wir sehen es nicht ein, dass wir bei dieser Suche nach den Milliarden die Leidtragenden sind." Der Hintergrund: SPD, FDP und Grüne wollen im Zuge des Haushaltskompromisses nach mehrwöchigen Gesprächen unter anderem diese beiden Maßnahmen treffen, die massive Auswirkungen auf den Geldbeutel der Landwirte hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen