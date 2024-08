Beschmierte Stromkästen: Ultra-Fans der Burgauer Eisbären in der Kritik

Hält man gezielt nach ihnen Ausschau, springen sie einem immer wieder ins Auge: Graffiti-Schmierereien aus der Ultra-Fanszene, die durch ihre Schriftzüge auffallen. Die Ultras der Burgauer Eisbären, auch bekannt als „Hurricanes“, hinterlassenEisbären, auch bekannt als „Hurricanes“, hinterlassen so ihre Spuren. Nicht nur in der Nähe des Burgauer Eisstadions und auf den Anfahrtswegen der gegnerischen Fans zeigen die Ultras mit ihren dominanten Schriftzügen auf rot-weißem Hintergrund, auf wessen Territorium man sich befindet. Diese „Reviermarkierungen“ sind im ganzen Landkreis verteilt, ganz gleich, ob in Kleinbeuren bei Wettenhausen oder in den größeren Städten wie Günzburg, Krumbach oder Burgau. Was für die Ultras ein Ausdruck ihrer Fankultur ist, gefällt allerdings nicht jedem. Kleinbeuren bei Wettenhausen oder in den größeren Städten wie Günzburg, Krumbach oder Burgau. Was für die Ultras ein Ausdruck ihrer Fankultur ist, gefällt allerdings nicht jedem. Günzburg, Krumbach oder Burgau. Was für die Ultras ein Ausdruck ihrer Fankultur ist, gefällt allerdings nicht jedem. Krumbach oder Burgau. Was für die Ultras ein Ausdruck ihrer Fankultur ist, gefällt allerdings nicht jedem. Burgau. Was für die Ultras ein Ausdruck ihrer Fankultur ist, gefällt allerdings nicht jedem.

Aufkleber, in den verschiedensten Formen, die an Regenrinnen, Ampeln, Mülleimern oder Straßenschildern kleben, aber auch großflächige Graffiti und Schmierereien, zeigen in der Fan-Szene deutlich: Hier ist ESV-Gebiet. Besonders die Spitzstraße in Burgau ist zuletzt ins Visier der Burgauer Ultras geraten. Hier wurde ein Verteilerkasten direkt neben dem neu eröffneten Kindergarten Heilig-Kreuz großflächig besprüht. Ein Vorfall, der bei Anwohnern Unmut hervorrief. Eine Bewohnerin der Spitzstraße, die anonym bleiben möchte, wandte sich empört an unsere Redaktion: „Vor kurzem wurde der neue Kindergarten nach langer Bauphase wieder eröffnet, er strahlt in neuem Glanz." Das daneben ansässige Jesus-Kreuz wurde zudem vor Kurzem erst neu gestaltet, gepflastert und bepflanzt. „Und jetzt das", sagt die Frau. Die Ultras haben den danebenstehenden Verteilerkasten komplett mit ihren Parolen besprüht. „Für mich ist das nicht nur Sachbeschädigung, sondern auch eine klare Verschandelung des neuen Kindergartens und der Umgebung." Diese Meinung würden laut Aussage der Frau viele Anwohner teilen, die sich zunehmend über das ignorante Verhalten der Ultras ärgern. Die Ultras, auch Hurricanes genannt, sind in der vergangenen Saison auch durch aggressives Verhalten im Eishockey aufgefallen, sagt die Bewohnerin. „So ein Benehmen wollen wir in Burgau nicht haben."

Icon Vergrößern Entlang der Spitzstraße trifft man auf einen weiteren Verteilerkasten, der von Fans des ESV mit Sprühdosen bearbeitet wurde. Foto: Ralf Gengnagel Icon Schließen Schließen Entlang der Spitzstraße trifft man auf einen weiteren Verteilerkasten, der von Fans des ESV mit Sprühdosen bearbeitet wurde. Foto: Ralf Gengnagel

Ultra-Fans schaden dem Image des ESV Burgau

Die Schmierereien ärgern auch Werner Gebauer maßlos. Er ist der Vorsitzende des ESV Burgau und sagt gegenüber unserer Zeitung: „Das ist Sachbeschädigung und eine Straftat. Für mich hat das nichts mehr mit Fankultur zu tun." Der ESV Burgau stehe durch das Verhalten der Ultras vor einem Imageproblem. „Auf der einen Seite wollen Fans nur das Beste für ihren Verein, doch durch solche Aktionen schaden sie dem Image des Vereins immens", erklärt Gebauer frustriert. Von Vereinsseite distanziere man sich ausdrücklich von der Ultra-Fanszene. „Die Verantwortlichen der Fan-Gruppierung Hurricanes sind keine Mitglieder des Vereins, betont Gebauer. Rechtliche Möglichkeiten des Vereins, gegen die Schmierereien vorzugehen, gebe es nicht. Nur die Eigentümer der Verteilerkästen könnten rechtliche Schritte einleiten. Erfolg habe dies auch nur, wenn man die Sachbeschädigung einem Täter zurechnen könne. „Doch eines ist klar", so Gebauer, „solche Leute wollen wir nicht im Stadion haben."

Icon Vergrößern Nicht zu übersehen ist die Fan-Botschaft in Kleinbeuren in der Nähe des Klosters Wettenhausen. Foto: Ralf Gengnagel Icon Schließen Schließen Nicht zu übersehen ist die Fan-Botschaft in Kleinbeuren in der Nähe des Klosters Wettenhausen. Foto: Ralf Gengnagel

Antonia Dezort, Pressesprecherin der Stadt Burgau, erklärt auf Anfrage: „Tatsächlich sind Graffiti-Schmierereien auf Stromkästen kein akutes Thema bei der Stadt. Es gingen bisher auch keine Beschwerden oder Informationen dazu ein. Seitens der Stadtverwaltung erfolgt keine Erfassung der genannten Vorfälle, da die Stadt nicht Eigentümerin der Stromkästen ist. Es handelt sich um Sachbeschädigung, die vom jeweiligen Eigentümer zur Anzeige gebracht werden kann." Dezort betont, dass bei auffälligem Verhalten einzelner (Ultra-)Fans selbstverständlich geprüft werde, ob im Einzelfall ein Stadionverbot ausgesprochen werden könne.

Icon Vergrößern Auch in Kötz machen die Ultras Burgau auf sich aufmerksam. Foto: Ralf Gengnagel Icon Schließen Schließen Auch in Kötz machen die Ultras Burgau auf sich aufmerksam. Foto: Ralf Gengnagel

Regelmäßige Sachbeschädigungen im Kreis Günzburg

Die LEW (Lechwerke), als einer der Eigentümer von Stromverteilerkästen in der Region, äußert sich auf Nachfrage zu dem Thema Graffiti: „Im Landkreis Günzburg und in städtischen Gebieten kommt es häufiger zu Schmierereien an unseren Kabelverteilerschränken, etwa bis zu fünfmal im Jahr", so Philipp Roßkopf, Sprecher der LEW. Allerdings betont er, dass nicht jeder Verteilerkasten Eigentum der LEW ist, und die Verantwortlichkeit zur Beseitigung der Schmierereien daher unterschiedlich sein kann. „Die Entfernung der Graffitis erfolgt entweder durch Übermalung oder Neubeschichtung der betroffenen Schränke, doch leider fallen diese häufig erneut den Sprayern zum Opfer", so Roßkopf weiter. Zwar werden in Fällen, in denen die Aussicht besteht, einen Täter zu ermitteln, Strafanzeigen erstattet, doch die Verfahren verlaufen in den meisten Fällen ergebnislos. Am Ende bleibt es aber immer eines: Sachbeschädigung.