Bestattungsbetrug im Landkreis: 37-Jährige muss fast ins Gefängnis

„Was soll ich jetzt mit Ihnen machen?“, fragte Richterin Julia Lang nach der Beweisaufnahme in den Gerichtssaal. Ihre Frage richtete sich an die 37-jährige Angeklagte, die allerdings keine Antwort darauf hat. Tragische Umstände hatten die Frau erheblich in die Bredouille gebracht und ihr eine Anklage wegen Betruges eingebracht. Nach dem Suizid ihrer Schwester im südlichen Landkreis hatte sie Bestattungskosten in Höhe von fast 4000 Euro nicht gezahlt.

Wolfgang Kahler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis