Betrüger haben mit Whatsapp-Trick Erfolg und erbeuten Geld

Mit der vorgetäuschten Not der Tochter haben Betrüger im Kreis Günzburg einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Polizei gibt Tipps, sich davor zu schützen.

Eltern aus dem Landkreis Günzburg fielen am Sonntag auf eine WhatsApp-Nachricht ihrer angeblichen Tochter herein. Diese täuschte digitale Probleme mit der SIM-Karte ihres Smartphones vor. Im weiteren Verlauf bat sie um Hilfe. Das Paar half dem vermeintlichen Kind mit Online-Überweisungen in vierstelliger Höhe aus der Klemme. Erst im Nachgang wurde die richtige Tochter telefonisch kontaktiert und der Schwindel flog auf.

Gesundes Misstrauen und Kontrollanruf

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Betrüger verstärkt unter Nutzung von Messengerdiensten ihr Unwesen treiben und gutgläubige Bürger abzocken. Bei Nachrichten einer vermeintlich verwandten Person mit dem Hinweis auf eine neue Telefonnummer darf gesundes Misstrauen an den Tag gelegt werden. Die Bitte um Übersendung einer Sprachnachricht zur Verifizierung der Stimme ist eine einfache Form zur Prüfung des Gegenübers. Oder ist gar der Verwandte nicht vielleicht doch noch unter der bisher bekannten Nummer anrufbar? Nähere Infos zu aktuellen Betrugsphänomenen werden auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter www.polizei-beratung.de anschaulich verdeutlicht. (AZ)