Betrüger wollen Vorsitzenden von Musikverein aus dem Kreis abzocken

Ein hohes Erbe wurde dem Vorsitzenden eines Musikvereins im Landkreis Günzburg in Aussicht gestellt. Doch der Betrug fiel auf.

Dem Vorsitzenden eines Musikvereins im Landkreis Günzburg wurde ein hohes Erbe in Aussicht gestellt. Knapp 2,5 Millionen Pfund sollten es sein. Doch es war eine Betrugsmasche, wie die Polizei berichtet. Die Mailadresse zur Kontaktaufnahme hatten die Betrüger aus dem Internetauftritt des Vereins. So schrieben sie den Mann an. Dieser ließ sich aber nicht vom schnellen Geld locken und brach die Konversation ab.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen

In derartigen Fällen des Vortäuschens einer Erbschaft wird zumeist das Ableben eines weit entfernten Verwandten angegeben. Dieser hätte ein stolzes Vermögen hinterlassen. Auf der Suche nach Erben sei man auf die zumeist über E-Mail angeschriebene Person gestoßen. Zum Erhalt sollen die vermeintlichen Erben in Vorkasse etwa wegen Anwaltsgebühren, Steuern oder Gebühren gehen. Nach Zahlung von Beträgen zumeist in vierstelliger Höhe kommt es natürlich nie zur Auszahlung des Erbes, sondern zum bösen Erwachen, auf eine Betrügerbande hereingefallen zu sein. (AZ)