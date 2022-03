Betrug: Jettinger fällt auf falschen Staatsanwalt nicht herein

Mit einer dreisten Masche am Telefon kommt ein Betrüger bei einem Jettinger nicht weit. Die Polizei informiert, was zu beachten ist.

Ein Mann aus Jettingen erhielt am Montagvormittag einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt aus München. Der falsche Amtsträger sprach am Telefon von einem "Millionenspiel". Allerdings erkannte der Angerufene bereits an diesen Worten, dass ihn kein Staatsanwalt, sondern ein Betrüger anruft. Deshalb teilte er dem Anrufer mit, dass er jetzt auflegen und die Polizei anrufen werde. Das tat der Mann dann auch. Vom vermeintlichen Staatsanwalt hat er nichts mehr gehört.

Betrugsversuch in Jettingen: Niemals Kontoverbindung angeben

Die Polizei weist darauf hin, dass keine Behörde, egal, ob Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht telefonisch um Vermögensauskünfte bittet. Personen, die einen solchen Anruf erhalten, sollen auf gar keinen Fall Angaben über Bargeld oder Schmuck machen und vor allem niemals die Kontoverbindungen angeben. Im Zweifelsfall gilt, die „richtige“ Polizei anzurufen. Die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle werde dabei am besten in der Nähe des Telefons notiert. (AZ)