Betrugsversuche am Telefon scheitern im Landkreis Günzburg

Zwei Seniorinnen aus dem Kreis Günzburg lassen sich von Telefonbetrügern nicht hereinlegen. Einer fiel der Betrug dabei besonders schnell auf.

Wiederum sind in den vergangenen Tagen unzählige Betrugsversuche, welche per Telefonanruf eingingen, bei der Polizei Günzburg zur Anzeige gebracht worden. In allen Fällen haben die Angerufenen besonnen reagiert, berichtet die Polizei, und seien nicht auf die Lügengeschichten hereingefallen. Eine 86-Jährige sollte etwa laut den Betrügern für ihre Tochter 32.000 Euro Kaution zahlen, damit diese nach einem angeblich verursachten tödlichen Unfall nicht in Haft müsse. Bei einer 83-jährigen Frau hätte die Enkelin einen derartigen Unfall verursacht. Hier wurden 8000 Euro gefordert.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

In einem dritten Fall habe, laut Polizeibericht, eine 93-jährige Dame das Gespräch angenommen. Auch hier wurde ein Unfall vorgegaukelt. Da die angeblich verursachende Angehörige sich zu diesem Zeitpunkt im gleichen Raum wie die Angerufene aufhielt, brach das Lügenkonstrukt umgehend ein. In einem weiteren Fall riefen angebliche Microsoft-Mitarbeiter bei einer 67-jährigen Frau an. An einen 59-jährigen Mann wandte sich vermeintlich Europol, weil der Ausweis der Person missbräuchlich verwendet worden sein soll. (AZ)

