Betrugsversuche im Kreis Günzburg: Angerufene reagieren besonnen

Eine Serie von Betrugsanrufen gab es am Mittwoch im Landkreis Günzburg. Wie die Täter versuchen, arglosen Personen Geld abzunehmen.

Eine Serie von Betrugsanrufen haben am Dienstag Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Orten im Landkreis Günzburg erhalten. Laut Polizei erhielten mehrere Personen im Landkreis Günzburg Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Täter erzählten die Lüge, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zudem sei es angeblich zu Täterfestnahmen gekommen. Bei den festgenommenen Tätern habe man Listen mit den Namen der Angerufenen gefunden. Im weiteren Verlauf der Telefonate erkundigten sich die falschen Polizeibeamten unter anderem auch nach vorhandenen Wertgegenständen.

Polizei in Günzburg warnt vor Betrugsmasche

Nicht zuletzt aufgrund der wiederholten Berichterstattung in den Medien erkannten die Betroffenen die Betrugsmasche und es kam laut Polizeiangaben zu keinen Geldübergaben. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Polizei weist darauf hin, dass am Telefon keinerlei Angaben zum eigenen Vermögen gemacht werden sollten. Ebenso sollten am Telefon keinerlei persönliche Daten preisgegeben werden. (AZ)