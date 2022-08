Betrunkener schläft seinen Rausch in fremdem Wohnzimmer aus

In den vergangenen Tagen wird die Polizei zu mehreren Einsätzen mit Betrunkenen gerufen. Ein Mann legt sich in ein fremdes Wohnzimmer zum Schlafen.

Die Polizei im Landkreis Günzburg hatte in den vergangenen Tagen mehrfach mit betrunkenen Personen zu tun. Die Delikte, um die sich die Beamtinnen und Beamten kümmerten, waren äußerst unterschiedlich. In Ichenhausen beispielsweise wurde die Polizei am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen.

Ein Mann meldete, dass sich eine fremde Person in seinem Wohnzimmer schlafen gelegt habe. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen stark alkoholisierten 21-Jährigen, der aufgrund seines Rauschzustandes die Haustüren verwechselt hatte. Anschließend begleitete die Polizeistreife den Mann in sein eigenes Bett.

Autofahrer in Günzburg ist betrunken unterwegs

Einen anderen Einsatz gab es in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags. Ein 31-jähriger Autofahrer, der Am Stadtbach in Günzburg unterwegs war, wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten laut Mitteilung Alkoholgeruch war. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest bestätigte den Verdacht. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

In Kötz hat am Freitagmorgen ein alkoholisierter Fahrradfahrer ein Auto beschädigt. Die Polizei wurde zunächst zu einem Fahrradsturz in der Bahnhofstraße in Kötz gerufen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch eine erhebliche Alkoholisierung des 51-Jährigen fest. Bei seinem Sturz beschädigte dieser laut Polizeibericht auch noch ein geparktes Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund der Alkoholisierung erwartet den Fahrradfahrer nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)