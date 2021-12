Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

Bildung für 1300 Kinder: Kreis Günzburg unterstützt Schule in Burkina Faso

„Joyeux Noel“ – zu deutsch Frohe Weihnachten – steht auf dieser Krippe, die Kinder zum Weihnachtsfest in Burkina Faso gebaut haben.

Plus Horst Walz, Gründer des Vereins Hilfe für Burkina Faso, hat im Günzburger Kreistag die Not in Westafrika geschildert. Der Landkreis unterstützt dort eine Schule.

Von Walter Kaiser

Das afrikanische Land Burkina Faso ist bettelarm. Und mit ihm die Bevölkerung. Um die Menschen zu unterstützen, hat der Unternehmer Horst Walz aus Jettingen-Scheppach 2012 den Verein Hilfe für Burkina Faso gegründet. Aktuell ist die Erweiterung einer Schule geplant. An dem Projekt wird sich auch der Landkreis Günzburg finanziell beteiligen. Das hat der Kreistag gegen die Stimmen der AfD-Fraktion beschlossen.

