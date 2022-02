Landkreis Günzburg

Bio-Benzin und Pantoffeltierchen: Schülerinnen und Schüler bei Jugend forscht

Katharina Jäger und Manuel Schmitt vom Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach nehmen am Regionalwettbewerb Jugend forscht teil. Sie entwickelten einen Versuch, wie eine chemische Reaktion von Pflanzen sichtbar gemacht werden kann.

Plus Mit sechs Wissenschafts-Projekten beteiligen sich die Schulen im Landkreis am Wettbewerb Jugend forscht. Dabei kommt Erstaunliches und Nützliches heraus.

Von Bernhard Weizenegger

Zum 57. Mal nehmen auch aus dem Landkreis Günzburg Schülerinnen und Schüler am Wissenschafts-Wettbewerb Jugend forscht und Schüler experimentieren teil. Unter dem Motto „Zufällig genial“ gehen am Regionalwettbewerb Augsburg 72 junge Forscherinnen und Forscher mit insgesamt 44 Projekten aus sieben Fachgebieten an den Start.

