Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Bis zu 300 Kriegsflüchtlinge kommen in den Landkreis Günzburg

Plus Wann ukrainische Flüchtlinge im Kreis Günzburg eintreffen, weiß das Landratsamt am Freitagvormittag noch nicht. In Bühl gibt es eine weitere Unterkunft für sie.

Von Till Hofmann

Der Landkreis Günzburg muss damit rechnen, in Kürze bis zu 300 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Das teilte die Regierung von Schwaben der Kreisverwaltungsbehörde am Donnerstagnachmittag mit, wie das Günzburger Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. Wann die Menschen tatsächlich ankommen, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen haben, konnte Behördensprecherin Angela Brenner am Freitagvormittag nicht sagen. Diese Information fehle noch. Was sie sagte, ist: "Wir sind gut darauf vorbereitet."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen