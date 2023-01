Bischof zeichnet vier Einrichtungen mit neuer Laudato-si-Plakette aus

Als Würdigung für ihr Engagement für die Schöpfung hat Augsburgs Bischof Bertram Meier drei Kindergärten und eine Schule im Landkreis Günzburg ausgezeichnet.

Mit ihren Umweltprojekten übernehmen sie "Verantwortung für Gottes Schöpfung, ganz im Sinne von Papst Franziskus und seiner Enzyklika Laudato si", würdigt Augsburgs Bischof Bertram Meier das Kinderhaus St. Raphael in Rettenberg, die Kindergärten St. Martin in Günzburg und St. Georg in Kemnat sowie das Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg. Die vier Einrichtungen sind die ersten Empfänger der diözesanen Laudato-si-Plaketten.

Die 17 prämierten Gruppen, die beim Empfang in Augsburg stellvertretend zu Gast waren, hatten sich im vergangenen Jahr mit einem Umweltprojekt für den diözesanen Schöpfungspreis beworben. Nun wurden sie mit der neuen Plakette geehrt. Den Unterschied zum Schöpfungspreis, der alle zwei Jahre von der Diözese ausgeschrieben wird, erklärte der Bischof mit dem größeren Adressatenkreis, der mit der neuen Plakette erreicht werden soll: „Anders als beim diözesanen Schöpfungspreis sollen nicht besonders großartige Aktionen prämiert werden, sondern es geht darum, möglichst allen Einsatz für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt in der Breite unseres Bistums durch ein gemeinsames Bild sichtbar zu machen.“ Auch das Kleinste, das getan werde, sei ein bedeutendes Puzzleteil, lud Bischof Bertram alle Menschen zum aktiven Engagement in ökologischen Fragen ein.

Die Bewerbung für die Laudato-si-Plakette 2023 hat begonnen

Pfarreien, kirchliche Einrichtungen und Verbände, die dieser Aufforderung folgen möchten, können sich ab sofort bis Ende September 2023 für die neue Auszeichnung bewerben. Alle Vorschläge, die für den Erhalt der Plakette eingereicht werden, werden anschließend von der diözesanen Projektgruppe „Laudato si“ gesichtet. Diese Gruppe hat sich im Oktober 2020, im Laudato-si-Jahr, gebildet und seitdem verschiedene Initiativen angestoßen, um die Anliegen der gleichnamigen Enzyklika von Papst Franziskus ins Bistum zu tragen.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Ideen für die Plakette eingereicht werden“, wirbt der diözesane Umweltbeauftragte Dr. Karl-Georg Michel für das Anliegen. Er betreut innerhalb der Laudato-si-Gruppe das Projekt. „Eingereicht werden können Initiativen und Projekte, die mit der Bewahrung der Schöpfung, Anliegen der Einen Welt oder auch sozial-caritativem Engagement vor Ort zu tun haben.“

Ausführliche Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es im Internet unter bistum-augsburg.de/laudato-si. Die Laudato-si-Plakette 2023 wird voraussichtlich im Januar 2024 gemeinsam mit der Bekanntgabe der Sieger des Schöpfungspreises verliehen. (AZ)