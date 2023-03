Bisher noch keine Afrikanische Schweinepest im Landkreis Günzburg

In Teilen Deutschlands ist die Afrikanische Schweinepest bereits ausgebrochen, im Landkreis Günzburg noch nicht. Dennoch will man auf den Ernstfall vorbereitet sein.

Das Veterinäramt am Landratsamt Günzburg hat kürzlich zu einer großangelegten Übung eingeladen. Teilgenommen haben sowohl Suchhunde-Teams als auch Jäger, die zum Bergehelfer ausgebildet worden sind, sowie Vertreter anderer Landratsämter und der Regierung von Schwaben.

Regelmäßige Übungen sind wichtig

„Regelmäßige Tierseuchenübungen sind ein Muss. Und um nicht nur am Schreibtisch mit Karten und Einsatzplänen zu üben – was zweifellos auch wichtig ist - haben wir deshalb eine Übung unter realistischen Bedingungen angesetzt“, sagte Dr. Christopher Schimmer, Leiter des Veterinäramts am Landratsamt Günzburg.

Tödliche Seuche für Haus- und Wildschweine

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die nur Schweine betrifft. Für den Menschen und andere Tierarten ist sie ungefährlich, für die Haus- und Wildschweine dafür umso tödlicher. Auch wenn sie, wie der Name schon sagt, in Afrika ihren Ursprung hat, breitet sich die Afrikanische Schweinepest seit mehreren Jahren aus dem Kaukasus kommend über Russland in Osteuropa und Ostasien aus. Seit 2018 ist auch die Wildschweinpopulation in Ostdeutschland an der Grenze zu Polen infiziert. Weil das Virus sehr leicht zwischen Wild- und Hausschwein übertragen werden kann, muss es auch in der Wildschweinpopulation bekämpft werden. Ein wichtiger Teil ist dabei neben Zäunen und anderen Maßnahmen die Suche nach verendeten Wildschweinen und deren sichere Entfernung aus dem Wald.

Ohne Schutzanzug geht nichts bei der Suche nach Wildschweinen, die an der Afrikanischen Schweinepest verendet sind. Der Landkreis Günzburg ist bislang frei von dieser Seuche, hat sich aber unter anderem mit einer Übung gewappnet. Foto: Angela Brenner, Landratsamt

Das Veterinäramt des Landkreises Günzburg hat zwölf sogenannte Bergehelfer ausgebildet, die im Ernstfall verendete Wildschweine bergen, um ein unkontrolliertes Ausbreiten der Krankheit zu verhindern. Der genaue Fundort der Tiere wird den Bergehelfern via GPS-Daten übermittelt. Unter möglichst realistischen Bedingungen wurde während der Übung die Bergung des Kadavers durchgeführt. Das bedeutet: Das Tragen von Schutzanzügen, die genaue Dokumentation und das Umgraben des Erdreichs waren auch bei der Übung Pflicht für die Bergehelfer.

Hunde suchen die Kadaver

Zur Kadaversuche hat sich der Einsatz von Suchhunden bewährt. In den Landkreisen Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm wurden dazu mit finanzieller Unterstützung der Landkreise und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit insgesamt 15 Suchhundeteams ausgebildet. „Im Wald sind Wildschweine, insbesondere in verwestem Zustand, alles andere als leicht zu finden. Hunde können die Kadaver auch in unwegsamem Gelände aufspüren“, erklärte Michaela Saiko, die die Hunde in zwölf intensiven Trainingswochen ausgebildet hat. (AZ)