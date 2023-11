BKH Augsburg und Günzburg zählen zu den deutschen Top-Kliniken

Das BKH Günzburg gehört laut der Zeitschrift Focus Gesundheit zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. Gleich mehrere Fachbereiche stechen hervor.

Das Ratgebermagazin Focus-Gesundheit hat zwei Standorte der Bezirkskliniken Schwaben in seine Klinikliste 2024 mit Deutschlands Top-Krankenhäuser aufgenommen: die Bezirkskrankenhäuser (BKH) Augsburg und Günzburg. Der Standort in Günzburg sticht vor allem wegen der Behandlung von Demenzkranken, Schlaganfallpatienten sowie in der Wirbelsäulenchirurgie hervor.

Das BKH Augsburg als Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik wird bei Depressionen, Demenzen sowie Angst- und Zwangsstörungen empfohlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirkskliniken Schwaben. Der Standort Günzburg sticht bei Behandlungen von Demenz in seiner Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik unter der Leitung vom Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Matthias W. Riepe heraus. Ebenso bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten in der Klinik für Neurologie und Neurologische Rehabilitation unter dem Ärztlichen Direktor Prof. Gerhard F. Hamann. Hervorgehoben wurde auch die Wirbelsäulenchirurgie in der Klinik für Neurochirurgie unter der Leitung des Ärztlichen Direktors Prof. . Christian Rainer Wirtz.

Die Einrichtungen werden von Focus-Gesundheit als „Nationale Fachklinik 2024“ gelistet. Sie zählen für die Redaktion auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands Top-Krankenhäusern und -Kliniken. In die Bewertung gingen unter anderem Fallzahlen, eine große Umfrage unter Krankenhäusern und Ärzten, Angaben zu Personal, Qualitätsmanagement, Pflege und Hygiene, Zertifikate einschlägiger Fachgesellschaften sowie die Anzahl der Focus-Top-Mediziner in der Einrichtung ein. Die beiden Standorte der Bezirkskliniken Schwaben, die konzernweit insgesamt 5000 Beschäftigte zählen, haben damit ihre Erfolge der vergangenen Jahre wiederholt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch