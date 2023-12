BKH Günzburg erhält mehr Fördermittel vom Freistaat

Das Bezirkskrankenhaus erhält rund 58.000 Euro mehr als zunächst angenommen aus einem Krankenhausförderetat des Freistaates Bayern. Das Geld wurde jetzt freigegeben.

Das Bezirkskrankenhaus (BKH) in Günzburg erhält zusätzliches Geld vom Freistaat. Dies wird in bereits geplante Baumaßnahmen investiert. Insgesamt bekommen mehr als 30 Krankenhäuser in Bayern zusätzliche Fördermittel.

Das Geld haben jetzt Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Bayerns Finanzminister Albert Füracker im Rahmen der Fortschreibung des Jahreskrankenhausprogramms 2023 freigegeben. Dabei werden nicht abgerufene Fördermittel in Höhe von rund 43 Millionen Euro auf 31 laufende Krankenhausbauprojekte mit angemeldetem Mittelmehrbedarf umgeschichtet.

Landtagsabgeordnete Jenny Schack ( CSU) betont: "Damit verbessern wir spürbar die Finanzierung der Bauvorhaben. Zugleich gewährleisten wir, dass der in diesem Jahr zur Verfügung stehende Krankenhausförderetat möglichst vollständig an die Krankenhäuser abfließt." Bayern stehe für eine flächendeckende leistungsfähige Krankenhausversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Dafür müsste der Freistaat, so Schack, gemeinsam mit den Kommunen kontinuierlich hohe Investitionen in unseren Kliniken finanzieren.

Schack und Bühler (CSU) freuen sich über die Investition in die Kliniken

Alles in allem enthält das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 insgesamt 99 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtkostenvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. Grundlage für die Finanzierung ist der staatliche Krankenhausförderetat auf dem Niveau von 643 Millionen Euro. Dem BKH Günzburg kommt eine Erhöhung der Förderrate von 5,28 Millionen Euro auf 5,86 Millionen Euro zugute.

Bezirksrat Tobias Bühler (CSU) zeigt sich erfreut über die zusätzlichen Mittel: "Das Geld ist bestens angelegt, denn die Patienten profitierten unmittelbar durch die mit den Investitionen verbundene Verbesserung der Versorgungsqualität." Im Koalitionsvertrag sei als Ziel festgelegt, den Förderetat bedarfsgerecht in den nächsten fünf Jahren auf eine Milliarde Euro anzuheben. Dies sei laut Bühler ein gutes und wichtiges Zeichen für die Gesundheitsversorgung in Bayern, aber auch besonders für den Landkreis Günzburg.

Landtagsabgeordnete Schack ergänzt: "Viele Kliniken leiden unter den enormen Betriebskostensteigerungen. Zur Stabilisierung der Krankenhauslandschaft ist ein Soforthilfeprogramm des Bundes erforderlich!" (AZ)