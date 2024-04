BKH Günzburg und Kreiskliniken kooperieren im Bereich der Altersmedizin

Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen kommt Patientinnen und Patienten in der Krumbacher Akutgeriatrie zugute. Die Situation sei vergleichbar mit der in Wertingen.

Körperliche und mentale Gesundheit sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Diese Erkenntnis mündet schon seit Langem in einem intensiven Miteinander der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg, das zu den Bezirkskliniken Schwaben gehört. Am Standort Günzburg ist dieser enge Kontakt bereits in dem gemeinsamen Campus am Rande der 23.000-Einwohner-Stadt abgebildet. Zwischen dem BKH Günzburg und der Klinik Krumbach ist nun eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen worden, die den Patientinnen und Patienten der Akutgeriatrie in Krumbach nutzen wird. Davon sind die Beteiligten überzeugt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Die Kooperation umfasst die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Psychologie. Wie Professor Matthias W. Riepe, kommissarischer Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am BKH Günzburg sowie Chefarzt der Gerontopsychiatrie, mitteilt, gehört nach dem Fachprogramm Akutgeriatrie zum Team einer geriatrischen Behandlung auch ein Psychologe für therapeutische Gespräche und standardisierte Testungen/Diagnostik. "Wegen des vergleichsweise geringen Umfangs lohnt sich für kleinere Abteilung keine eigene Festanstellung eines Psychologen, so dass dieser bei uns angestellt ist und in Liaison mit der Geriatrie an der Kreisklinik Krumbach aktuell arbeitet", berichtet Riepe.

Situation ist ähnlich wie im Landkreis Dillingen

Insgesamt sei die Situation vergleichbar mit der in Wertingen. Der Standort der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen kooperiert seit dem vergangenen Jahr mit dem BKH Günzburg, um psychologische sowie neuropsychologische Leistungen abdecken zu können.

Zur geriatrische frührehabilitativen Komplexbehandlung gehört auch die wöchentliche Teambesprechung in Krumbach, damit ein Austausch aller relevanten Informationen gewährleistet ist. Seit Februar ist die Psychologin Sandra Gumpp hier im Einsatz.

Dr. Joachim Durner, Chefarzt für Innere Medizin und Geriatrie an der Klinik Krumbach, ist über das Zusammenwirken von Bezirks- und Kreiskliniken hocherfreut. "Damit ist viel neuropsychologische Kompetenz da. Das macht den Umgang mit den Patienten profunder", sagt er. So könnten die dem Krankenhaus anvertrauten Menschen unter psychischen und psychotherapeutischen Aspekten untersucht und behandelt werden.

Lesen Sie dazu auch

Der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Robert Wieland, schätzt ohnehin die laut Pressemitteilung "sehr bewährte und hochprofessionelle Zusammenarbeit mit den Bezirkskliniken Schwaben". Diese sei nun um "einen wichtigen Baustein erweitert" worden. Damit ist nach Wielands Worten im psychologischen/neuropsychologischen Bereich die "wohnortnahe Versorgung der älteren Menschen in unserer Region dauerhaft sichergestellt." Stefan Brunhuber, Vorstandvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, kommentiert die Kooperationsvereinbarung mit der Klinik Krumbach so: "Wir freuen uns, dass wir dem guten Miteinander und den vielfältigen Kooperationen zwischen beiden Trägern, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, einen neuen Meilenstein der Zusammenarbeit hinzufügen können." (AZ)