Landkreis Günzburg

17:53 Uhr

Blackout: Ist Kreis Günzburg auf langen Stromausfall vorbereitet?

Plus Der Ukraine-Krieg rückt auch den Zivilschutz wieder in den Fokus. Wie Behörden und Einsatzkräfte im Kreis Günzburg reagieren würden, wenn der Strom länger weg wäre.

Von Christian Kirstges

Die Warnungen vor russischen Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur in Deutschland werden im Angesicht des Kriegs in der Ukraine wieder lauter, die bis zum großen Stromausfall, einem Blackout, führen könnten. Allerdings raten die Behörden schon lange, dass die Menschen für Katastrophenfälle selbst vorsorgen sollen, sich also unter anderem Lebensmittelvorräte anlegen. Doch wie bereiten sich Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Polizei und Co. im Kreis Günzburg selbst auf einen Blackout vor, der auch das öffentliche Leben weitgehend lahmlegen würde?

