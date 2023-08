Landkreis Günzburg

Blaualgen treten vermehrt in den Seen im Kreis Günzburg auf

Nicht immer ist es an den Seen im Landkreis so leer. Mit den sommerlichen Temperaturen werden auch die Badegäste kommen. Blaualgen im Wasser mag niemand.

Plus Auch in den Seen im Landkreis Günzburg treten vermehrt Blaualgen auf. Das Badeverbot am Silbersee wurde aufgehoben, doch die Gefahr besteht weiterhin.

Von Sandra Kraus

Mit den steigenden Temperaturen werden sich auch an den vielen Seen im Landkreis wieder mehr Badegäste tummeln. Ungebetene Gäste in den Badeseen und Miesmacher des Badevergnügens sind die Blaualgen. Mitte Juli waren es im EU-Badegewässer Silbersee bei Rettenbach gleich so viele, dass das Gesundheitsamt eine Badewarnung ausgesprochen hatte. Seit 2. August ist diese wieder aufgehoben. Schwimmen, Planschen, Stehpaddeln oder sich auf der Luftmatratze treiben lassen sind am Silbersee wieder möglich.

Das Landratsamt Günzburg hat den kreiseigenen Silbersee bei Remshart wiederholt wegen gefährlicher Blaualgen gesperrt. Das Verbot wurde am 2. August aufgehoben. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Auch andere Seen können von den Blaualgen heimgesucht werden. Die häufig als Blaualgen bezeichneten Cyanobakterien sind einzellige Organismen, welche Fotosynthese betreiben können. Früher wurden sie zu den Algen gezählt, inzwischen werden sie jedoch den Bakterien zugerechnet. Einige dieser Cyanobakterien sind in der Lage, Giftstoffe zu bilden. Cyanobakterien finden sich vorrangig in stehenden oder langsam fließenden Gewässern. Bei für die Cyanobakterien günstigen Umweltbedingungen mit hohem Nährstoffgehalt, lang andauernder, intensiver Sonneneinstrahlung, in Verbindung mit hohen Luft- und Wassertemperaturen, kann es zu einer starken Vermehrung kommen. Tritt eine solche Vermehrung, auch Algenblüte genannt, auf und entstehen hohe Konzentrationen an Cyanobakterien in einem Gewässer, kommt es häufig zu einer grünlichen Einfärbung und Gewässereintrübung. Strömungs- oder windbedingt kann es zu besonders auffälligen Konzentrationen von Cyanobakterien kommen, die sich dann in Form von aufschwimmenden Schlieren oder Algenteppichen zeigen.

