Brief von Kreisjugendring: Deisenhofer antwortet zu Belastungen für Jugend

Günzburgs Kreisjugendring hat unter anderem Markus Söder geschrieben und gegen einen Lockdown für ungeimpfte Jugendliche plädiert. Als Erster antwortet Max Deisenhofer.

Die erste Antwort auf das Schreiben des Günzburger Kreisjugendrings ist da, in dem sich der Vorsitzende Philipp Hutter im Namen des gesamten Vorstands gegen einen Corona-Lockdown für ungeimpfte Jugendliche ausgesprochen hatte. Zu schwerwiegend seien schon jetzt die Folgen der Einschränkungen für die jungen Leute. Der Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer (Grüne) pflichtet ihm bei – und geht noch weiter.

"Wie Du völlig richtig darstellst, können für Jugendliche nicht dieselben Zugangsvoraussetzungen gelten wie für Erwachsene – genau das vermittelt aber die 15. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, in die erst nach großem öffentlichen Druck eine Kulanzregelung für Personen unter 18 Jahren eingearbeitet wurde." Impfen ist und bleibe der einzige Ausweg aus der Corona-Pandemie. Allerdings könne man eine hinreichende Impfquote nicht dadurch herstellen, "dass wir ungeimpften Jugendlichen einen Freizeitlockdown in Aussicht stellen". Das habe er bereits am 11. November in seiner Plenarrede klargemacht und in seinem jüngsten Schreiben direkt an den Ministerpräsidenten Markus Söder adressiert.

Deisenhofer: Lieber 3G für Kinder und Jugendliche unter 18

Als ehemaliger Handballer des TSV Niederraunau und sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion wolle er ein Beispiel nennen, das zeige, dass die Hürde 2G selbst geimpfte Jugendliche bestrafen könne. Nämlich dann, wenn eine Mannschaft auf entscheidende Akteure wie die Torhüterin oder den Mittelstürmer verzichten müsse oder gar eine Absage drohe, weil der Geimpft- oder Genesenennachweis nicht erbracht werden könne.

Die Grünen-Landtagsfraktion gehe noch über den Vorschlag des Günzburger Kreisjugendrings hinaus. "Wir halten eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. März 2022 zwar für absolut erforderlich, sehen uns dann aber in wenigen Wochen mit derselben Problematik konfrontiert. Daher fordern wir, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit 3G Zugang zu allen Bereichen erhalten sollen, die ansonsten für Erwachsene mit 2G oder 2G plus zugangsbeschränkt sind." Genau das besage der Dringlichkeitsantrag vom 7. Dezember.

Mehr Aufklärung, Beratung und Impfung soll den Jugendlichen helfen

Die Staatsregierung sei vielmehr dazu aufgerufen, in ganz Bayern barrierefreie und niedrigschwellige Informationskampagnen einzurichten. Zugleich brauche es flächendeckend die notwendige Infrastruktur, um Aufklärung, Beratung und Impfung zu ermöglichen. "Druck und Verbote helfen Jugendlichen gerade jetzt nicht weiter, wo es an Impfmöglichkeiten mangelt." Die Grünen-Fraktion und er selbst blieben "weiter das konstruktiv-kritische Korrektiv und verschaffen den Kleinsten unter uns eine laute Stimme", schreibt Deisenhofer in seinem Brief, den er auch an unsere Redaktion geschickt hat. (AZ)