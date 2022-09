Bubesheim und Jettingen sind heiß auf das Bezirksliga-Derby

Plus Was Bubesheims Trainer René Hauck seinen Spielern für das Derby gegen Jettingen mitgibt, wird wohl auch für Günzburg und Ziemetshausen entscheidend.

Ein mega-interessantes Bezirksliga-Derby erwartet die Fußball-Fans in der Region an diesem Samstag, 10. September. Der nach einem verkorkste Saisonstart wieder tor- und punktehungrige SC Bubesheim erwartet den Aufsteiger VfR Jettingen, der aktuell ganz oben auf der Erfolgswelle schwimmt.