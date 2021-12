Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Buchhändlerinnen aus Burgau, Günzburg und Krumbach geben Buchtipps

Für ein Buchgeschenk unter dem Christbaum ist es noch nicht zu spät. Ihre ganz persönlichen Buchtipps zu Weihnachten verraten Andrea Rübel (links) und Annemarie Pöland von der Buchhandlung Hutter in Günzburg. Inspirationen gab es auch von Buchhändlerinnen aus Burgau und Krumbach.

Plus Wer noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, könnte hier fündig werden: Welche Bücher in den Buchhandlungen in Burgau, Günzburg und Krumbach empfohlen werden.

Von Sandra Kraus

Wer könnte bessere Tipps haben für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk im Buchformat als die Buchhändlerinnen in Burgau, Günzburg oder Krumbach. Irene Thurn, Inhaberin der Buchhandlung Pfob in Burgau, überlegt nur ganz kurz, ehe sie "Die vier Winde“ von Kristin Hannah empfiehlt. "Der Roman spielt im Jahr 1934 in Texas, wo Sandstürme die Menschen zur Flucht treiben. Eine Frau kämpft mit ihren Kindern ums Überleben, es geht um das Klima und wie es ist im eigenen Land ein Flüchtling zu sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen