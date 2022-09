Burgau statt Kyoto: Hochrangige internationale Schulung im Therapiezentrum

Warum sich 23 Mitglieder der internationalen Vereinigung für die Aus- und Weiterbildung der Bobath-Instruktorinnen IBITA in Burgau getroffen haben.

Ursprünglich sollten die Trainingsmodule in Kyoto ( Japan) stattfinden. Die Burgauer Klinik bekam jedoch aufgrund ihres hervorragenden Schulungszentrums den Zuschlag. So reisten Teilnehmende aus Australien, Portugal, Spanien, Argentinien, Schweden, Norwegen, England, Polen und Deutschland zum Therapiezentrum Burgau, um an einer Schulung von Ausbildern des Bobath-Konzepts teilzunehmen.

Aktuellste Behandlungsmethoden in Theorie und Praxis

Das Bobath-Konzept wurde von Berta und Karel Bobath Mitte der 1940er-Jahre entwickelt und ist ein wesentlicher Bestandteil der Neurorehabilitation zum Beispiel von Schlaganfallpatienten. Es ist der weltweit am weitesten verbreitete Neurorehabilitationsansatz und betrachtet die Auswirkungen der neurologischen Erkrankung auf den ganzen Menschen in seinem individuellen Kontext. Heute vereint die IBITA Instruktorinnen und Ausbildende wie Physiotherapeuten und Ergotherapeuten weltweit und hat mehr als 255 Mitglieder in 29 Ländern. Im Therapiezentrum Burgau wurden nun die aktuellsten Behandlungsmethoden im Bobath-Konzept in Theorie und Praxis gelehrt.

Dabei standen an acht Tagen die praktische Arbeit am Patienten und theoretischer Unterricht auf dem Programm. Behandelt wurden ambulante und stationäre Patientinnen und Patienten der Fachklinik für Neurologische Rehabilitation. Wie Rückmeldungen der Teilnehmenden ergeben haben, kam die Schulung sehr gut an. (AZ)