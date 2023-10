Landkreis Günzburg

27.10.2023

Burgauer Bürgermeister fordert gerechtere Verteilung von Flüchtlingen

Die Flüchtlingswelle stellt Burgau vor infrastrukturelle Herausforderungen, beispielsweise in Schulen. Eine afghanische Familie soll in das ehemalige Hotel Victoria ziehen.

Plus Die Flüchtlingszahlen steigen, der Platz wird knapp. Kommunen sehen sich bei der Unterbringung am Limit und stehen vor Problemen der Integration, wie etwa in Schulen.

Von Ralf Gengnagel

Die Integration von Geflüchteten zählt fraglos zu den wichtigen aktuellen Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Im Landkreis Günzburg werden nach Angaben des Landratsamtes derzeit 29 Asylunterkünfte betrieben. Dort sind rund 1200 Personen untergebracht. Hinzu kommen Unterbringungsmöglichkeiten in Übergangswohnheimen für humanitäre Aufnahmen von Flüchtlingen mit gesichertem Aufenthaltsstatus, die von der Regierung von Schwaben angemietet werden, wie etwa in Burgau, Günzburg und Krumbach. Die Ankunft weiterer Flüchtlinge stellt Kommunen vor eine Belastungsgrenze.

"Die Situation vor Ort ist angespannt", sagt Burgaus Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Erst vor wenigen Tagen machte die Regierung von Schwaben öffentlich, dass sie das Hotel Victoria in der Ulmer Straße als Übergangswohnheim in Betrieb nimmt. Im benachbarten Appartmenthaus der Hotelanlage leben bereits seit dem vergangenen Jahr 52 afghanische Ortskräfte, Spätaussiedler sowie Kontingentflüchtlinge. Mit der Erweiterung des Hotelgebäudes sollen auf dem Gelände künftig bis zu 112 Personen untergebracht werden können. Momentan leben in Burgau bereits 145 Geflüchtete, darunter Jugendliche und Asylbewerber unter 18 Jahren, die über das Kreisjugendamt betreut werden.

