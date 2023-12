Buschaos trifft auch Schulkinder aus Leipheim und Bühl

Auch Schüler aus dem Westen des Landkreises haben durch den Fahrplanwechsel Probleme auf dem Schulweg nach Günzburg. Das sagen Eltern und Schulleitungen.

Das volle Ausmaß des Fahrplanwechsels ist erst einige Tage später sichtbar. Denn neben der Buslinie 818, die zwischen Günzburg und Krumbach fährt, ist auch die Linie 850 von gravierenden Änderungen betroffen. Das hat Folgen für die Schülerinnen und Schüler, die etwa aus Bühl, einem Ortsteil von Bibertal, oder Leipheim stammen und eine weiterführende Schule in Günzburg besuchen. Wie bereits berichtetet, haben die Schulkinder aus Ichenhausen und seinen Ortsteilen durch neue Abfahrtszeiten ebenfalls das Nachsehen. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Westen des Landkreises bedeutet das nun: später nach Hause kommen. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Auf der Linie 850, die zwischen Ulm und Günzburg fährt, sind zwei Müttern zufolge gleich mehrere Fahrten gestrichen worden. "In der Früh wurde aus drei Bussen, die früher vor 7 Uhr abgefahren sind, plötzlich ein Bus", sagt Martina Bärreiter aus Leipheim. Der Bus fährt in der Stadt fünf Haltestellen an. Ihr Kind, das ein Gymnasium in Günzburg besucht, konnte bereits an der zweiten Haltestelle im Ort nicht mehr einsteigen – der Bus ist schlichtweg zu voll.

Rebaystraße wird am Nachmittag nicht angefahren, Elterntaxis sind die Notlösung

Ebenfalls gestrichen worden ist eine Fahrt am Nachmittag. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem westlichen Landkreis, die bis 14.45 Uhr Unterricht haben, ist zuvor um 14.52 Uhr ein Bus an der Rebaystraße gefahren. "Momentan würde 55 Minuten nach dem regulären Unterrichtsende der achten Stunde an der Krankenhausstraße ein Bus Richtung Leipheim abfahren. Doch bei einer solchen Wartezeit kann man nicht mehr von einem Bus für Schüler sprechen", erklärt Bärreiter. Dass am Nachmittag nur noch ein Bus in Richtung Ulm fährt, schildert auch Sabine Frank, die aus Bühl stammt.

Für beide Mütter bleibt momentan nur das Elterntaxi als Lösung übrig. "An drei Tagen pro Woche müssen wir Eltern eines der Kinder nachmittags mit dem Auto von der Schule abholen, obwohl wir berufstätig sind. Es kann auch umwelttechnisch nicht gewollt sein, dass viele Autos statt eines Busses die Abholung übernehmen", sagt Bärreiter. Im Fahrplan der Linie 850 ist auch der Flexibus des Landkreises aufgeführt. Frank hatte in den vergangenen Wochen und Monaten bereits viermal versucht, diesen für ihre Kinder zu buchen – immer vergebens. Entweder sei zu ihrer gewünschten Zeit keine oder zwei Stunden früher eine Fahrt angeboten worden. "Auch der Flexibus ist keine wirkliche Alternative", sagt die Mutter.

Vor dem Wechsel sind auf beiden Linien die Fahrzeuge des Omnibusunternehmens Probst aus Ichenhausen gefahren, die zum Bus-Dienstleister Gairing in Neu-Ulm gehören. Geschäftsführerin Sandra Schnarrenberg erklärt, dass die Zuständigkeit für die Strecke auch in den vergangenen Jahren bei RBA Augsburg gelegen habe. Das Ichenhauser Unternehmen sei lediglich für die Personenbeförderung beauftragt worden. Das sei nun nicht mehr der Fall gewesen, und RBA hat mit dem Fahrplanwechsel die Linien wieder selbst übernommen.

Lesen Sie dazu auch

Jährlicher Fahrplanwechsel bringt immer neue Änderungen mit sich

In ihrer Verzweiflung haben sich viele betroffene Eltern an die Schulleitungen gewandt. "Für uns ist es wichtig, dass die Schüler gut zur Schule und wieder nach Hause kommen", sagt Peter Lang, Leiter des Dossenberger-Gymnasiums. Doch den Schulen seien bei der Schulbusbeförderung die Hände gebunden. Dass der jährliche Wechsel auf den Winterfahrplan für alle weiterführenden Schulen in Günzburg Änderungen parat hält, ist laut Monica Bayer-Kulle, Leiterin des Maria-Ward-Gymnasiums, nichts Neues. Bereits in den vergangenen Jahren hätte es Verknappungen gegeben – seien es gestrichene Fahrten oder Bushaltestellen, die nicht mehr bedient werden. Doch in diesem Jahr sei das Ausmaß größer.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Ein Vater aus Ichenhausen berichtet, dass seine Kinder seit den Änderungen zu spät zum Unterricht kämen. Auch das sei für Bayer-Kulle keine neue Entwicklung. "Das Problem haben wir seit Jahren", sagt sie. Grund dafür seien unter anderem Verspätungen durch den Berufsverkehr und Bahnstreiks. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kinder – je nachdem, an welcher Haltestelle sie aussteigen – auch unterschiedlich lange Wege zum Schulgebäude haben. Die Schulleiterin hielte es für sinnvoll, wenn die Schulen vor den Änderungen von den Busunternehmen in den Planungsprozess mit involviert werden würden. So könnten Probleme, wie sie aktuell auftreten, bereits im Vorfeld identifiziert werden. Sie setzt ihre Hoffnung nun auf den Runden Tisch zur Schulbusbeförderung, der Anfang kommenden Jahres stattfinden soll. "Ich wünsche mir vor allem eine langfristige Planbarkeit, für die Schulen und die Familien", sagt Bayer-Kulle.