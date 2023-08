Christoph Schmid strampelt bei der SPD-Radtour entlang der Donau

Auch SPD-Politiker setzen sich im Wahlkampf gerne aufs Rad. Wer möchte, kann auf dem Donau-Radweg mitstrampeln.

Am 14. und 15. August startet die SPD-Radtour durch den Wahlkreis des SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid. Fahrradfreunde und Neugierige sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die erste Etappe von Neu-Ulm nach Dillingen führt entlang der Donau mit Stationen in Günzburg (11 Uhr Waldbiergarten) und Offingen (12 Uhr Radlertankstelle). „Wer mitradeln möchte, ist herzlich eingeladen. Auch an den verschiedenen Haltepunkten stehe ich mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag und Bezirkstag für Gespräche bereit“, kündigt der Abgeordnete an. (AZ)