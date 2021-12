Corona-Bilanz: Klinikvorstand Volker Rehbein spricht von hohem Preis

Plus 14 Jahre lang war Volker Rehbein der Vorstand der beiden Kreiskrankenhäuser. Er spricht über die vier Corona-Wellen und die extrem angespannte Situation.

14 Jahre lang war Volker Rehbein als Vorstand der Kreiskrankenhäuser Günzburg und Krumbach tätig. Die ersten zwölf Jahre entsprachen weitgehend dem üblichen Klinikalltag. Die beiden vergangenen Jahre waren dagegen alles andere als normal. Corona habe die beiden Kreiskrankenhäuser und ihre Beschäftigten ans Limit geführt, erklärte Rehbein bei seinem letzten Jahresbericht im Kreistag. Wie berichtet, wird der Vorstand seinen Vertrag nicht verlängern. Rehbein will stattdessen wieder in seinen Beruf als Arzt zurückkehren und künftig als Anästhesist arbeiten.