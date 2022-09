Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

CSU im Kreis Günzburg setzt auf Jenny Schack als Landtagskandidatin

Plus Die frühere BR-Redakteurin und Sprecherin des Günzburger Landratsamts will zur "starken Stimme" des Landkreises im Maximilianeum werden. So kam es zu diesem Personalcoup.

Selbst hat er sich noch nicht erklärt, aber das haben andere für ihn in der CSU übernommen: Seit einiger Zeit ist klar, dass Alfred Sauter nicht noch einmal im Stimmkreis Günzburg für die Christsozialen antreten wird. Wer aber soll ihm als Direktkandidat oder -kandidatin nachfolgen? Die Frage ist nach intensiver Suche in den vergangenen Wochen jetzt beantwortet: Jenny Schack heißt die Auserwählte, die am Mittwochabend von der CSU-Kreiskonferenz einstimmig vorgeschlagen worden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

