Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Das ändert sich für die Gastronomie im Landkreis Günzburg

Im Gasthof Traubenbräu in Krumbach fand die Dehoga-Kreisversammlung statt. Jochen Deiring von der Bezirksgeschäftsstelle wies auf die Mehrwegangebotspflicht hin.

Plus Inflation, Energiepreise, Personalmangel: Die Umstände für Gastronomen sind nicht leicht. Bei der Kreisversammlung in Krumbach wird aber auch an den Mut appelliert.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Mit Gastronomie verbindet man in der Regel gemütliches Beisammensitzen, leckeres Essen und gute Getränke, eine stimmungsvolle Atmosphäre und nette Wirtinnen und Wirte. Begriffe wie Cyberangriff, Gaspreisbremse oder Mehrwegangebotspflicht sind keine Dinge, die einem beim Gedanken an einen Restaurantbesuch sofort in den Sinn kommen. Doch während sich der Gast dem guten Wein und dem saftigen Steak widmen darf, ist es Aufgabe jedes Gastronomen, sich um ebendiese Dinge im Hintergrund kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen