Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Das Angebot auf der Mittelschwabenbahn wird noch schlechter

Plus Der Zustand auf der Mittelschwabenbahn verärgert Landkreisbürgerinnen und -bürger immer mehr. Mit dem neuen Fahrplan gibt es keine Weiterfahrt mehr nach Ulm.

Von Sophia Huber

Der aktuelle Zustand bei der Bahn beweist wieder einmal: Wer im Kreis Günzburg kein Auto hat und (pünktlich) bei seiner Arbeitsstelle oder in der Schule erscheinen möchte, braucht nicht nur starke Nerven oder ein gutes Fahrrad, sondern auch verständnisvolle Vorgesetzte. Ein Beispiel: Auf der Mittelschwabenbahn kam es "in Folge der nicht geräumten Bahninfrastruktur" zu einem Komplettausfall aller Leistungen der DB Regio vom 2. bis 8. Dezember 2023. Zwei Tage lang wurde nicht einmal ein Busnotverkehr eingerichtet. Zur Erinnerung: Anfang des Monats hatte es einige Tage heftig geschneit, nicht nur im Landkreis Günzburg sind deswegen Züge ausgefallen, sondern bayernweit stand der Nah- und Fernverkehr still.

Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen und selbst im Kreis Günzburg wohnhaft, hat sich wegen der Ausfälle auf der Mittelschwabenbahn mit einer Anfrage an das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gerichtet. Das Ministerium wiederum fragte bei der DB nach und verkündet, dass nach Angaben der DB Netz AG nicht einmal ein Schneepflug in der Zeit des Komplettausfalls nötig war. Und das, obwohl Züge angeblich aufgrund der Witterungsbedingungen stillstanden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

