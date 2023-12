Das Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen

Es gibt viele Menschen, die sich ohne Bezahlung im Landkreis Günzburg engagieren – in der Feuerwehr oder im Sportverein. Die Ehrenamtlichen erwartet jetzt ein Dankeschön.

Der 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Ein Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Gerade die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger mit ihrer freiwilligen Tätigkeit leisten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft, sagt Inge Schmidt, die Leiterin des Freiwilligenzentrums Stellwerk.

"Indem jemand Verantwortung für andere übernimmt, trägt er zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei", erklärt Schmidt. Daher verdiene das freiwillige Engagement auch Anerkennung. Tag für Tag setzen sich Freiwillige im Landkreis Günzburg für das Allgemeinwohl ein, sei es bei der Feuerwehr, in Sportvereinen, im kulturellen Bereich, in Kirchen, Stiftungen oder anderen Organisationen. Nur Dank des freiwilligen Einsatzes wird vieles, was die Region lebens- und liebenswert macht, erst möglich, so Schmidt.

Die bayerische Ehrenamtskarte bringt Vorteile

Als Anerkennung und Wertschätzung der vielen ehrenamtlich Tätigen beteiligt sich der Landkreis Günzburg seit 2012 an der Bayerischen Ehrenamtskarte. Diese können alle ehrenamtlich tätigen Personen beantragen. Die blaue Ehrenamtskarte erhalten zum Beispiel Personen, deren unentgeltliches, gemeinwohlorientiertes aktives Engagement seit mindestens zwei Jahren von durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich ist, erklärt Schmidt. Die goldene, unbegrenzt gültige Ehrenamtskarte erhalten Engagierte bei mehr als 25 Jahren aktiver Ehrenamtsarbeit. Neben der Anerkennung und Wertschätzung des unentgeltlichen Einsatzes für das Gemeinwohl sind mit der Bayerischen Ehrenamtskarte auch viele Vergünstigungen verbunden.

Dankeschön für Ehrenamtliche auf der Günzburger Altstadtweihnacht

Anlässlich dieses Aktionstages bereitet das Team des Freiwilligenzentrums Stellwerk ein besonderes Dankeschön für die engagierten Ehrenamtlichen im Landkreis Günzburg vor. Alle Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte dürfen sich am Donnerstag, 7. Dezember, auf der Altstadtweihnacht im Dossenbergerhof in Günzburg ein Überraschungspäckchen mit weihnachtlichen Präsenten abholen. Die von der Stadt Günzburg bereitgestellte „Faire Hütte“ auf der Altstadtweihnacht neben der Bühne, ist am 7. Dezember den ganzen Tag für das Stellwerk reserviert. Hier können nicht nur die Geschenkpäckchen abgeholt werden, sondern auch gegen eine Spende Weihnachtsgeschenke gekauft werden.

Dem Freiwilligenzentrum ist es ein Anliegen, mit dem Dankeschön für die Ehrenamtlichen die Anerkennungskultur für das Ehrenamt zu stärken und das freiwillige Engagement mit Wertschätzung zu versehen, so Schmidt. (AZ)