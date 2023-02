Landkreis Günzburg

Das Geheimnis hinter den Hochsitzen im Wald

Plus Meistens hinterfragt man es nicht, doch wenn sie fehlen, fällt das auf: Woher kommen eigentlich Jägerstände im Wald? Und warum verschwinden sie manchmal?

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Plötzlich war er weg. Wo sonst am Birketwaldrand der Hochsitz eines Jägers an einem Baum lehnte, herrscht jetzt Leere. Die Leiter, die auch mal so manches neugierige Kind oder der ein oder andere Erwachsene erklommen hat, ist nicht mehr da. Frische Rillen und Löcher in der Erde zeugen noch davon, dass ein Traktor den meterhohen Holzbau vor Kurzem abtransportiert hat. Aber warum und was passiert jetzt mit dem Jägerstand? Werner Blaha ist einer von ganz vielen "Kümmerern" – und kann aufklären. Der passionierte Waidmann und Jagdberater des nördlichen Landkreises weiß, dass in jedem Hochsitz viel mehr als nur Holz steckt.

