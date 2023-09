Das Geschäft mit der Liebe: Warum jeder darauf hereinfallen kann

Fast zwei Millionen Euro haben sogenannte Love-Scammer allein 2023 in der Region erbeutet. Die Masche ist geschickt, wie Fälle aus dem Kreis Günzburg zeigen.

Anna ist eine Frau mittleren Alters, seit einigen Jahren getrennt lebend, alleinerziehend. Eigentlich ist sie zufrieden, sie hat einen guten Job, eine tolle Freundesgruppe und zwei Kinder, mit denen sie viel Zeit verbringt. Sie ist nicht einsam, aber sehnt sich nach einer Schulter zum Anlehnen. An einem Abend versucht sie mal wieder ihr Glück auf einer Dating-Plattform. Auf einmal ploppt die Nachricht von einem Mann auf. Er stellt sich als Louis vor. Ungefähr ihr Alter, sieht auf den ersten Blick nett aus. Sie schreiben etwas hin und her, sprechen über ihre Kinder. Am nächsten Morgen fragt er sie, ob sie gut geschlafen habe und wie es ihr gehe. Sie chatten fast jede Nacht, tauschen Gedanken, Gefühle und Geheimnisse aus. So geht das einige Wochen, mehrere Monate. Nach etwa einem halben Jahr wollen sich die beiden endlich sehen. Louis wohnt in Frankreich, er möchte zu ihr fliegen. Er schreibt Anna, er habe vor einigen Tagen seinen Geldbeutel mit Pass verloren. Für die Fahrt zur Behörde benötige er etwas Geld. Mit seinem Pass könne er dann endlich den lang ersehnten Flug buchen. Zwei Jahre später haben sich die beiden immer noch nicht gesehen. Anna hat inzwischen 65.000 Euro verloren. Louis hat nie existiert.

Betrüger erbeuten fast zwei Millionen Euro

Die Namen der beiden sind fiktiv, doch so oder so ähnlich ist es bereits Hunderte Male in Deutschland passiert. Fast zwei Millionen Euro Schaden haben sogenannte Love-Scammer allein in diesem Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West (Landkreise Günzburg, Lindau, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen) verursacht. Im Jahr 2022 wurden 55 Fälle bekannt, dabei erbeuteten Liebesbetrüger präsidiumsweit mehr als 960.000 Euro. Im Landkreis Günzburg entstand in einer einstelligen Anzahl an Fällen ein Vermögensschaden in Höhe von mehr als 55.000 Euro.

Dieses Jahr stecken hinter den zwei Millionen Schaden 51 Fälle. Auf den Landkreis Günzburg entfallen dabei, bei einer ebenfalls einstelligen Fallzahl, mehr als 500.000 Euro an verursachtem Schaden.

Die Vorgehensweise: Partner gesucht, Betrüger gefunden

Einer dieser Fälle lief laut Polizei so ab: Anfang des Jahres machte ein Mann aus dem Kreis Günzburg eine Internetbekanntschaft. Es soll sich um eine prominente Frau aus Frankreich gehandelt haben. Für eine erfundene Geschichte überwies der Mann eine mittlere sechsstellige Summe ins Ausland. Die Ermittler der Memminger Kriminalpolizei stießen im Zuge eines Geldwäscheverfahrens auf den Fall. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der vermeintlichen Liebschaft in Wahrheit um dreiste Betrüger handelte, welche dem Geschädigten bewusst wahrheitswidrig und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen vorgaukelten, ein inniges Verhältnis mit diesem eingehen zu wollen. Die unbekannten Täter gaben sich hierbei als bekannte DJane aus Frankreich aus. "Die Täter gehen geschickt vor", sagt Präsidiumssprecher Holger Stabik. So geschickt, dass der Geschädigte aus dem Kreis Günzburg für ein angeblich ausstehendes Erbe von knapp vier Millionen Euro vermeintliche Notarkosten im mittleren sechsstelligen Bereich ins Ausland transferierte. Das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter aufgenommen. Stabik warnt eindringlich vor dieser Masche: "Man denkt sich: Da fall ich nie drauf rein. Das haben viele der Opfer vorher auch schon zu uns gesagt und jetzt sind sie ihr Geld los." Wie ein 72-Jähriger aus dem Kreis Günzburg. Er überwies fast seine komplette Altersvorsorge an verschiedene Konten in Kenia – um seiner angeblichen Geliebten zu helfen. Der Fall ist besonders. Nicht einmal, als er wegen Geldwäsche vor Gericht stand, erkannte er die Betrugsmasche.

Tipps der Polizei: So fallen Sie nicht auf Liebesbetrüger herein 1 / 3 Zurück Vorwärts Schützen Sie private Daten: Seien Sie zurückhaltend bei der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Ihrer Anschrift oder dem Geburtsdatum und mit Auskünften über Ihren Arbeitgeber. Romance‑Scammer suchen beispielsweise in sozialen Netzwerken nach ihren Opfern. Mit jeder Information haben sie dadurch ein Mittel mehr, um ihre Opfer zu täuschen und anschließen, um Geld zu bitten.

Geben Sie möglichst wenig von sich preis: Bevor Sie etwas veröffentlichen, fragen Sie sich immer, ob andere das über Sie wirklich wissen sollten. Je mehr andere über Sie wissen, desto eher können Sie mit besonders sensiblen Informationen unter Druck gesetzt werden. Das machen sich auch Erpresser beispielsweise beim sogenannten Sextortion zunutze.

Verwenden Sie Sicherheitseinstellungen: Nutzen Sie Privatsphäre-Einstellungen der Netzwerke und Messengerdienste für Ihren Schutz. Wer sein Profil nur für Freunde einsehbar macht, schützt sich auch vor unbekannten Cyber-Mobbern oder Cyber‑Stalkern. (AZ)



Unabhängig vom genutzten digitalen Kommunikationskanal (neuerdings versuchen es die Betrüger über Messenger-Dienste) hätten diese nur ein Ziel: Sie wollen von ihren Opfern Geld erbetteln. Das Gefährliche ist: "Oft täuschen sie über viele Wochen hinweg ernsthaftes Interesse an ihrer Online-Bekanntschaft vor – deswegen fällt es Betroffenen oft nicht schwer, einer ersten Geldforderung nachzukommen", erklärt Stabik. Seinem Partner oder der Partnerin würden die meisten schließlich auch Geld leihen. Doch das sei oft nur der Anfang. (mit AZ)

