Das Günzburger Forum am Hofgarten in den Farben der Ukraine

Solidarität drückt sich auch in Farben aus. Nicht nur das Brandenburger Tor in Berlin ist blau und gelb beleuchtet, wie ein Blick auf das Günzburger Kulturzentrum zeigt.

Weltweit zeigen Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine. In Günzburg zeigt sich das Forum am Hofgarten in den Farben der ukrainischen Nationalflagge. „Auch in Günzburg sind wir voller Anteilnahme und in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, denen in diesen Tagen großes Leid widerfährt“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Günzburg zeigt Solidarität gegenüber Ukraine

„Als sichtbares Zeichen und Signal für Frieden erleuchten wir das Forum als ein Ort, der viele Menschen über Kultur und Kommunikation verbindet, in dieser Woche abends in Blau und Gelb.“ Europa und die Stadt Günzburg stehen für Frieden, Freiheit und Völkerrecht, so Jauernig. Warum allerdings die Farbe Grün auch noch aufscheint, ist für Beobachter nicht ersichtlich. Auch die Stadtbücherei äußert ihre Solidarität und hat einen Büchertisch mit Literatur ukrainischer Autorinnen und Autoren eingerichtet. (AZ)