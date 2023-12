Das ist am Silvesterwochenende im Landkreis Günzburg geboten

Schwimmen im Oberrieder Weiher, Glanz und Glamour im Forum Günzburg oder Rockparty in Seifertshofen – am Wochenende ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

Den Jahreswechsel lieber entspannt mit der Familie zu Hause verbringen oder doch raus in die Region? Wer am Silvesterwochenende etwas erleben will, kann sich an den verschiedensten Flecken des Landkreises vergnügen. Ein paar Empfehlungen gibt es hier.

Sport im Landkreis Günzburg um Neujahr

Wer die guten Vorsätze für Neujahr schon am Silvesternachmittag einhalten will, kann direkt beim Silvesterlauf in Offingen mitmachen. Um 14.30 Uhr starten die Kinder (800 Meter) und Jugendlichen (1600 Meter) am Parkplatz nördlich der Offinger Donaubrücke. Um 15 Uhr starten die Erwachsenen, mit jeweils 4,5 oder 6,5 Kilometer langen Nordic-Walking-Strecken oder 6,5 bis 10 Kilometer Jogging. Beim Ziel, der Radlertankstelle, gibt es kostenlose Verpflegung. Außerdem sammelt der TSV Offingen Spenden für eine neue Hochsprunganlage. Der Lauf ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Mutig waren die Männer und Frauen, die sich schon im Vorjahr beim Silvesterschwimmen ins kalte Nass trauten. Foto: Manfred Keller (Archivbild)

Feste am Silvesterwochenende im Landkreis Günzburg

Für alle, die mit Tanz und Glamour ins neue Jahr starten wollen, ist der Silvesterball im Günzburger Forum am Hofgarten am Silvesterabend eine gute Anlaufstelle. Dort gibt es ab 19 Uhr ein Gala-Dinner und Livemusik. Karten müssen Interessentinnen und Interessenten zuvor reservieren.

Wunderschöne Farbspiele gibt es überall in der Region an Silvester zu sehen. Die Stadt Günzburg hat in der Altstadt ein Abbrennverbot ausgesprochen. Foto: Erich Hermann (Archivbild)

Konzerte am Neujahrswochenende im Landkreis Günzburg

Die Kirchenstiftung St. Peter und Paul Oberelchingen veranstaltet ein festliches Konzert zum Jahreswechsel in der Klosterkirche. Marianne Altstetter singt (Sopran) und wird von Dominik Herkommer an der Orgel begleitet. Das kostenlose Konzert findet am Sonntag, 31. Dezember, um 18.30 Uhr statt.

Hier können im Kreis Günzburg Krippen angeschaut werden

Über die Feiertage können im Landkreis auch noch Krippenwege und -ausstellungen besucht werden, etwa die Krippenausstellung im Schulmuseum Ichenhausen , die am 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat. Die "Günzburger Krippenschätze" sind noch bis Anfang Februar im Heimatmuseum Günzburg ausgestellt. Offene Krippenwege gibt es außerdem in Attenhausen und Edelstetten sowie das Krippenschauen im Heimatmuseum Krumbach am Montag von 13 bis 18 Uhr.

25 Bilder So unterschiedlich können Weihnachtskrippen ausschauen Foto: Bernhard Weizenegger

