Das Jugendamt hat mit einer "gigantischen Bürokratie" zu kämpfen

Plus Der Günzburger Landrat Hans Reichhart nennt die bundesgesetzlichen Neuerungen den "blanken Wahnsinn".

Landrat Hans Reichhart fand deutliche Worte: „Das ist der blanke Wahnsinn." Gemeint waren gesetzliche Neuerungen bei der Kinder- und Jugendhilfe. Die zuletzt beschlossenen Vorgaben sind für das Landratsamt personal-, arbeits- und zeitintensiv. Vorgeschrieben ist neuerdings ein sogenannter Verfahrenslotse. Allein der bringe „eine gigantische Bürokratie mit hohem Aufwand“ mit sich, ärgerte sich der Landrat im Jugendhilfeausschuss. Dessen Mitgliedern blieb nichts anderes übrig, als die notwendigen Maßnahmen innerhalb des Jugendamtes zu beschließen.