Das Krapfen-Voting wurde zu Justus Zinners Herzensprojekt

Mehr als 1000 Krapfen gehen aktuell pro Tag über die Theke der Bäckerei/Konditorei Zinner in Burgau. So reagiert der Bäckermeister auf den ersten Platz.

Dass es bei der Bäckerei Zinner die besten Krapfen im Landkreis gibt, weiß man nicht nur seit dem Online-Leservoting der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten sowie der Jury-Bewertung am Dienstag – sondern auch, wenn man am Mittwochmorgen die Stadtstraße in Burgau hochläuft. Dort wird nämlich schon vor der Bäckerei und Konditorei mit einem Versprechen geworben: "Die besten Krapfen gibt es hier! Vielen Dank für Eure Unterstützung!", steht auf einem großen Schild vor dem Ladeneingang. Hinter der Theke grinst bereits der glückliche Gewinner hervor. Justus Zinner führt zusammen mit seiner Frau Vera die Bäckerei und Konditorei in zweiter Generation, außergewöhnliche Krapfen-Kreationen sind seine Leidenschaft.

Himbeer-Johannisbeer-Krapfen der Bäckerei Zinner überzeugte die Jury

Gleich 6767 Stimmen gingen bei unserer Online-Abstimmung für den besten Krapfen im Landkreis Günzburg an die Burgauer Bäckerei, das waren 43 Prozent aller Stimmen, die abgegeben wurden. Auch die Fachjury, die in einer Blindverkostung die drei Krapfen der drei vorderen Plätze probieren und bewerten durfte, kam zum Ergebnis: Der klassische Himbeer-Johannisbeer-Krapfen vom Zinner schmeckt am besten. Aber warum? Justus Zinner erklärt: "Wir verwenden nur die besten Zutaten, regionales Mehl aus Illertissen, Eier aus Dürrlauingen." Das Wichtige sei außerdem eine schonende Teigführung, bei seinen Krapfen gehe diese über Nacht, so entsteht eine "schöne Hefesüße". Für das Gebäck werde kein Palmfett verwendet, sondern nur Sonnenblumenöl zum Herausbacken.

Dieser Pokal ging beim Krapfen-Voting 2024 nach Burgau. Foto: Sophia Huber

Mehr als 1000 Krapfen am Tag gehen in der Faschingszeit über die Ladentheke. Einige Kundinnen und Kunden bestellen sich ihre Favoriten auch vor, bevor diese ausverkauft sind. "Natürlich, der klassische Krapfen muss einfach passen", sagt Zinner zu seinem Gewinner-Gebäck mit Puderzucker. Die große Konkurrenz seien für ihn aber nicht die Handwerksbäcker aus der Nachbarschaft, sondern die Industrie beziehungsweise die Supermärkte. "Ich will und kann keinen Krapfen für 60 Cent anbieten", so der Bäckermeister. Um seine Kundschaft zu halten und neue zu gewinnen, versuche er deswegen immer wieder, andere Wege zu gehen. "So entstanden beispielsweise unsere Germknödel- oder Bienenstichkrapfen. Es ist etwas anderes als das Klassische, gepaart mit Tradition." Innovation und Mut, sowohl beim Backen als auch in der Präsentation in den sozialen Medien, sind sein Weg, um als Handwerksbäckerei sichtbar zu bleiben. Inzwischen sind es zwölf Krapfensorten, die die Zinners dieses Jahr anbieten. Mit Beginn der Fastenzeit wird die Krapfenproduktion zurückgefahren – dann beginnt das Ostergeschäft.

Justus Zinner war hochmotiviert, "das Ding zu gewinnen", wie er bei der Entgegennahme von Pokal und Urkunde erzählt. Für das Faschingsgebäck sei seine Konditorei bekannt, das Voting zum besten Krapfen im Landkreis wurde zu seinem "Herzensprojekt". Aber nicht nur, weil er die Siegerurkunde wollte: "Dass das Bäckerhandwerk mal wieder in den Vordergrund rückt und gepusht wird durch solche Aktionen, tut uns allen gut."