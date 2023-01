Das sind die Gewinner des virtuellen Günzburger Christbaumlobens

28 Weihnachtsbäume standen zur Wahl, acht Tage lang wurde in einem Leservoting der Günzburger Zeitung abgestimmt. Der Gewinnerbaum ist alles andere als gewöhnlich.

So ein schöner Christbaum! Haben Sie dieses Lob in den vergangenen Tagen häufig vernommen? Oder vielleicht selbst immer wieder ausgesprochen? Weihnachten, das ist für viele nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern auch die Zeit fürs ausgiebige Christbaumloben mit Freunden und der Familie. Erstmals hat sich die Günzburger Zeitung ein virtuelles Christbaumloben für unsere Leserinnen und Leser ausgedacht - mit überwältigender Teilnahme.

Acht Tage lang konnte online abgestimmt werden, welcher der schönste Weihnachtsbaum in der Region ist. 28 zum Teil völlig unterschiedliche Bäume standen zur Wahl. Egal ob die 50 Zentimeter kleine Tanne oder das vier Meter große Exemplar. Egal ob echter Baum oder eine selbstgemachte Eisenkonstruktion - die eingesandten Bilder konnten unterschiedlicher kaum sein. Ab dem 26. Dezember wurde fleißig für seinen ganz persönlichen Favoriten abgestimmt. An der Spitze gab es vor allem an den ersten Tagen mehrfach einen Führungswechsel, nach vier Tagen waren zwei Bäume mit jeweils 93 Stimmen auf Platz eins. Und zwischen diesen beiden ging es bis zum Schluss hin und her.

Der Christbaum von Familie Mändle aus Scheppach gewann die Online-Abstimmung der Günzburger Zeitung. Foto: Familie Mändle

Ein Weihnachtsbaum an der Decke in Scheppach gewinnt die Abstimmung

Das bessere Ende, sprich die meisten Stimmen, hatte der Baum von Familie Mändle aus Scheppach. Dieser ist nämlich an der Decke des Hauses aufgehängt. Woher dieser Brauch ursprünglich kommt, darüber sind sich die Experten übrigens uneinige. Eine Vermutung über den Ursprung des Weihnachtsbaums an der Decke basiert auf einer Tradition der Römer. Seinerzeit schmückten sie gegen Ende des Jahres ihr Haus mit grünen Zweigen, die sie unter der Zimmerdecke anbrachten.

Die Lorbeerblätter symbolisierten das Leben und eventuell wollten sich die Römer mit den grünen Blättern einen Hauch von Frühling in der kalten dunklen Jahreszeit in die Häuser holen. Doch egal woher der Brauch kommt, einen praktischen Nutzen hat er: Der Weihnachtsbaum an der Decke spart Platz und kann nicht so leicht umgestoßen werden. Bei Familie Mändle wird der Christbaum seit 2007 aufgehängt, vier Meter ist der Sieger des Votings lang. Geschmückt wurde er von Mutter Lissy.

Der Weihnachtsbaum von Sieglinde Eisele aus Offingen belegt Platz zwei der Abstimmung. Foto: Sieglinde Eisele

Nach sechs bis acht Stunden (circa 360 Kugeln in rot, gold, braun, orange und Hunderte Lichtlein) ist das Werk vollbracht. Und diese Mühen haben sich gelohnt. 456 der insgesamt 1575 Stimmen entfielen auf den Scheppacher Baum an der Decke. Und für Familie Mändle bedeutet dies: Sie bekommt einen von der Brennerei Schenk aus Emmenthal zur Verfügung gestellten Kakao-mit-Nuss-Likör.

Auf Platz zwei mit 404 und damit nur 52 Stimmen weniger als der Sieger landete der Weihnachtsbaum von Sieglinde Eisele aus Offingen. Der Baum wurde am 23. Dezember von ihrem Mann und ihrem Sohn aufgestellt, "Ich durfte die Kerzen befestigen und meine Tochter hat mit meinem Mann den Baum geschmückt", teilte Sieglinde Eisele mit.

Auf Platz drei landete der Weihnachtsbaum von Stefanie, Marco und Paul Eden aus Günzburg. Foto: Stefanie Eden

Bis zum Schluss spannend war der Kampf um Platz drei. Mit einem Schlussspurt sicherte sich der Baum von Stefanie, Marco und Paul Eden aus Günzburg den letzten Platz auf dem Treppchen. 170 Stimmen entfielen auf ihren Weihnachtsbaum. Damit distanzierten sie den tierisch bunten Christbaum der Burgauer Thomas und Heidi Manhardt, der 136 Stimmen einsammeln konnte. Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen als Gewinn eine süße Kleinigkeit in Form von Pralinen. Und für alle, die leer ausgegangen sind, bietet sich in nicht einmal zwölf Monaten die Gelegenheit, mit ihrem Weihnachtsbaum 2023 an dem nächsten Voting teilzunehmen.

Alle Bäume können Sie sich hier noch einmal ansehen: