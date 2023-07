Das sind die Problemstellen im Radwegenetz im Landkreis Günzburg

Plus Autos haben bei den Straßenplanern im Kreis Günzburg fast immer Vorrang, Radfahrer müssen häufig Steigungen bewältigen. Die Grünen zeigen weitere Problemstellen auf.

Zu einer Radtour traf sich der Arbeitskreis Mobilität im Landkreis Günzburg. Vom Kloster Wettenhausen ging es nach Jettingen und Burgau, anschließend über Limbach wieder zurück in den Klosterhof. Die gut 25 Kilometer Fahrtstrecke hatte das Ziel, Schwächen im Radwegenetz aufzudecken, die sich Berufs- und Schulwegpendlern auf dem Rad stellen.

Für Jürgen Söll aus Haldenwang ( Die Grünen) ist klar: „Wir haben im Landkreis wunderschöne Radwege. Aber oft endet der Radweg am Ortsschild und der Radfahrer ist, was seine Sicherheit betrifft, auf sich selber gestellt. Das nervt beim Weg zur Arbeit, wenn es nicht flüssig durchläuft.“ Er selbst lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken. Söll legt seinen Weg zur Arbeit von Haldenwang nach Burgau Sommer wie Winter und bei allen Regenlagen mit dem Fahrrad zurück. Dass bei den Straßenplanern die Autos Vorrang haben, macht er daran fest, dass er mit dem Auto dreimal „Vorfahrt gewähren!“ hat auf dieser Strecke, als Radfahrer 13 mal. Radelnde müssen nicht nur öfter absteigen und anhalten, ihnen muten die Radwegeplaner oft weitere Strecken und mehr Steigungen zu als den Kraftfahrzeugen.