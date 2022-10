Das Verkehrsministerium in Berlin äußert sich zu Problemen der Fahrschulen

Plus Kurzzeitig fanden viele Fahrprüfungen statt, jetzt beklagen Fahrschulen wieder Absagen durch den TÜV. Ein Brief des Verkehrsministeriums sorgt für Enttäuschung.

Die Probleme bei der Terminvergabe für die praktischen Fahrerlaubnisprüfungen gehen weiter im Landkreis Günzburg. Mittlerweile hat sich das Verkehrsministerium in Berlin zu dieser Thematik gemeldet. Laut Robert Klein, Fahrlehrer aus Günzburg und Vorsitzender des Interessenverbands Deutscher Fahrlehrer (IDF), betrifft dieser Zustand Fahrschulen und vor allem Führerscheinanwärterinnen und -anwärter in ganz Deutschland.