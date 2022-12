Das Weihnachtsgeschäft in den Restaurants im Landkreis hat zwei Seiten

Plus Das Weihnachtsgeschäft der Gastronomen im Landkreis Günzburg läuft gut. Teilweise müssen sogar Anfragen abgelehnt werden. Nicht immer, weil kein Platz mehr ist.

Die virtuellen Glühweinrunden sind Geschichte. Nach zwei Jahren Pandemie finden Weihnachtsfeiern von Vereinen und Betrieben dieses Jahr wieder richtig statt. Das freut nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die zusammenkommen, sondern vor allem auch die Gastronomie im Landkreis Günzburg. Wären da nicht schon wieder die nächsten Krisen, die das Geschäft erschweren.