Dauerfrost in Bayern: DLRG warnt vor trügerischer Eisfläche

Der Frost in den vergangenen Nächten hat auf einigen Seen eine Eisfläche entstehen lassen. Aber Vorsicht: Sie ist oftmals noch nicht tragfähig.

Der Kreisverband Leipheim/ Günzburg/ Neu-Ulm der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) rät jetzt dringend zur Vorsicht und gibt Tipps für die Sicherheit. Wichtig ist es, erst viele Tage mit starkem Nachtfrost abzuwarten, bevor man eine Eisfläche betritt. Bei Seen sollte die Eisdecke mindestens 15 Zentimter stark sein, damit das Eis betreten werden kann. Und trotz einer vermeintlich dicken Eisschicht können an verschiedenen Stellen Gefahren lauern.

Dunkle Stellen im Eis bedeuten eine besonders dünne Eisschicht. Über fließendem Wasser wächst die Eisschicht langsamer als auf Stehendem. Daher besteht besondere Gefahr an Zu- und Abflüssen, an Quellen im See, die Strömungen verursachen, und an bewachsenen Uferstellen. Eine Schneeschicht auf dem Eis verhindert zusätzlich das Anwachsen der Eisschicht. Ein Knistern oder Knacken beim Betreten der Eisschicht ist ein letzter Hinweis dafür, dass die Tragkraft des Eises nicht ausreicht. Bei Einbruchgefahr sollte man sich auf die Eisfläche legen und so das Gewicht verteilen.

Menschen unterkühlen innerhalb weniger Minuten im eiskalten See

Die DLRG rät dazu, nur aufs Eis zu gehen, wenn man ganz sicher bist, dass es trägt. Man soll offene Stellen in der Eisschicht unbedingt weiträumig meiden und niemals alleine aufs Eis gehen, sondern nur in Begleitung. Wer ins Eis einbricht, ist in Lebensgefahr. Es verbleibt nicht viel Zeit, um sich selbst aus dem frostigen Wasser auf die Eisfläche zu retten. Binnen weniger Minuten tritt eine Unterkühlung ein. Das eiskalte Wasser verursacht starke Schmerzen und die Kräfte für eine Selbstrettung schwinden sehr schnell. "Breite Deine Arme über die Oberfläche der Eisfläche vor dir. Versuche, dich langsam flach auf die Eisfläche zu schieben und kriechend das Ufer zu erreichen. Vermeide dabei unter allen Umständen, unter das Eis zu geraten", so die DLRG in einer Pressemitteilung.

Die DLRG rät, Hunde in der Nähe von Gewässern an die Leine zu nehmen. Sollte der Vierbeiner aufs Eis gelaufen und eingebrochen sein: Auf keinen Fall hinterherlaufen. "Das Einbrechen des Tiers ist ein Warnzeichen: Eis, das einen Hund nicht trägt, trägt erst recht keinen Menschen." Rettungskräfte sollen per Notruf 112 verständigt werden. Das gilt natürlich erst Recht, wenn ein Mensch eingebrochen ist. Wer einen solchen Unfall beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert hat, soll zudem alle weiteren Personen vom Eis winken. Wenn möglich, sollte man als Helfer die Eisfläche nicht betreten, sondern vom Ufer aus Rettungsmittel wie einen Ast, Leiter oder Seil reichen.

Den Geretteten vor weiterer Auskühlung schützen

Ist es gelungen, die eingebrochene Person aus dem See zu ziehen, soll bis zum Eintreffen der Rettungskräfte darauf geachtet werden, den Geretteten vor weiterer Auskühlung zu schützen. Man darf ihn aber nicht aufwärmen, es besteht laut DLRG die Gefahr von Herz- /Kreislaufversagen. Der Körper sollte flach gelagert und nicht unnötig bewegt werden. Beim Aussetzen von Atmung oder Kreislauf lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten. Die DLRG hat wichtige Tipps unter www.eisregeln.info ins Internet gestellt. (AZ)