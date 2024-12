Dekan und Prodekan im Amt bestätigt

Sechs Jahre dauert die Amtszeit eines Dekans im Bistum Augsburg. Seit 2018 steht der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal, Klaus Bucher, gemeinsam mit dem Günzburger Stadtpfarrer Christoph Wasserrab als Prodekan in dieser Verantwortung. Auf Vorschlag der Priester, Diakone und hauptamtlichen Mitarbeitern übernehmen beide auch in der kommenden Periode diesen Dienst als Bindeglied zwischen der Bistumsleitung und den Pfarreiengemeinschaften.

Seit der diözesanen Strukturreform 2012 gibt es im Bistum Augsburg 23 Dekanate. Das Dekanat Günzburg ist identisch mit dem Landkreis Günzburg. Mit 79 Pfarreien in 17 Pfarreiengemeinschaften zählt es zu den größten Dekanaten im Bistum Augsburg. Dekan Klaus Bucher: „Bis heute ist das Erscheinungsbild unserer Heimat geprägt vom christlichen Glauben. Menschen setzen sich in oft bewundernswerter Weise ein. Dazu kommen Orte mit besonderer Ausstrahlung: Ursberg steht für die Diakonie, die Sorge um Menschen, die Unterstützung brauchen, Vesperbild als bekannter Wallfahrtsort für die Liturgie, den Gottesdienst als erste Aufgabe der Kirche und das Kloster Wettenhausen für die Glaubensweitergabe, die Neuevangelisierung. Drei weiterführende Schulen in kirchlicher Trägerschaft stehen für die junge Generation.“ Generalvikar Wolfgang Hacker ist den beiden Pfarrern dankbar, dass sie diese wichtige Aufgabe auch in Zukunft übernehmen. (AZ)