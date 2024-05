Demokratieparcours kommt bei Schülerinnen und Schülern gut an

Im Landkreis läuft eine große Bildungsaktion für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren. Was dabei geboten ist - und wie es damit nach der Europawahl weitergeht.

Die Bildungsaktion "Demokratieparcours" für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren hat große Resonanz gefunden. Sie wurde von der Kommunalen Jugendarbeit und der familienpolitischen Bildung des Landkreises Günzburg, dem Kreisjugendring Günzburg und engagierten Lehrerinnen ins Leben gerufen.

Der Demokratieparcours ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die Grundprinzipien der Demokratie auf praktische Weise zu erleben. Durch interaktive Methoden und Diskussionen werden Themen wie Meinungsfreiheit, Wahlen und die Stärkung des Bewusstseins über Chancen und Auswirkungen europäischer Politik anschaulich vermittelt. Ein weiteres Ziel ist es bewusst zu machen, dass Wählen und die freie Meinungsäußerung ein Privileg sind. So sollen Jugendliche motiviert werden, sich mit Politik auseinanderzusetzen und ihre eigene Meinung zu bilden.

Nach der Europawahl wird der Parcours im Kreis Günzburg weiter angeboten

An Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Burgau, die an der Aktion teilnahmen, richtete Bürgermeister Martin Brenner persönlich einige Worte. Diese trugen dazu bei, das Bewusstsein für demokratische Werte und die Bedeutung politischer Teilhabe zu stärken. Nach der Europawahl am 9. Juni soll der Parcours auf aktuelle Themen konzeptionell angepasst und weiterhin angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Rückmeldungen der am Demokratieparcours beteiligten Schülerinnen und Schüler war äußerst positiv. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass der Parcours dazu beiträgt, das politische Bewusstsein und die aktive Teilnahme an demokratischen Prozessen unter den Jugendlichen im Landkreis Günzburg zu stärken. (AZ)