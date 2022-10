Landkreis Günzburg

vor 46 Min.

Denzler fühlt sich von CSU-Kreischef Reichhart ausgebootet

Plus Die Bezirksrätin verzichtet auf eine erneute Bewerbung im Herbst 2023. In einer Erklärung hält sie dem Günzburger CSU-Kreisvorsitzenden vor, selbst kandidieren zu wollen.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Stephanie Denzler hat sich entschieden, nicht noch einmal als CSU-Bezirksratskandidatin für den Stimmkreis Günzburg im kommenden Herbst zur Verfügung zu stehen. Das hat sie in einer persönlichen Erklärung, die "an die Mitglieder des CSU-Kreisverbands Günzburg" gerichtet ist, am Samstag so verbreitet. Dramatisch ist das gut eineinhalbseitige Schreiben nicht, weil sie darin ankündigt, sich nach 2013 und 2018 kein drittes Mal aufstellen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen