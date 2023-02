Der ASM will in Straubing die Goaßmaß-Königin stellen

2309 Aktive sind in den 49 Mitgliedsvereinen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 12 Günzburg, 72 mehr als im Vorjahr. Welche Pläne sie haben.

Der Bezirk 12 ist gut durch die Pandemie gekommen. Hervorzuheben ist die seit Jahren steigende Zahl an Musikerinnen, die nun insgesamt 49,2 Prozent stellen, bei den Jungmusikern sogar 55 Prozent. Gerade um seine jungen Musikerinnen und Musiker bemühte sich der Bezirk auch im vergangenen Jahr und konnte nach pandemisch bedingter Zwangspause endlich die 37. Jugendlehrgangswoche in Bliensbach durchführen. Bezirksjugendleiterin Nathalie Lenzer berichtete von 50 Jungmusikern, die erfolgreich ihre D-Prüfungen abschlossen, zwölf weitere nahmen im Herbst an einer Kompaktprüfung teil.

Freude am gemeinsamen Spiel ist wichtig

Wie wichtig diese Freude am gemeinsamen Musizieren für junge Musiker wie auch für erfahrene Spieler ist, unterstrich Bezirksdirigent Christian Weng. Er hob die Begeisterung der Musiker beim Landkreisorchester-Projekt zusammen mit dem Bezirk 11 Krumbach-Tisogau hervor. Erfolgreiche Projekte im vergangenen Jahr war zudem ein Schnupper- sowie ein Aufbaukurs für Dirigieren in Kooperation mit dem Bezirk 11. Schatzmeister Jürgen März berichtete, dass auch dieses Jahr ein erhöhter Jungbläserzuschuss von sechs Euro an die Mitgliedsvereine ausbezahlt werden konnte. Musikalisch umrahmte die im Bürgersaal des Rathauses Haldenwang stattfindende Bezirksversammlung die Musikkapelle Haldenwang-Hafenhofen mit ihrem Dirigenten Martin Erber.

Am 22. April findet ein Wertungsspiel im Forum in Günzburg statt, zu dem alle Kapellen des Landkreises eingeladen sind. Der ASM-Bezirk lädt zur Jugendlehrgangswoche ins Schullandheim in Bliensbach ab Ostermontag und zuvor zu einem Theorievorbereitungskurs für die D1- und D2-Prüfungen. Die Bezirksdirigenten laden interessierte Musiker zum gleichzeitig in Bliensbach stattfindenden Bezirksjugendorchester-Projekt. Geplant ist auch ein Landkreisorchester-Projekt. Anmeldungen sind ausschließlich online möglich über die Homepage des Bezirkes www.asm-bezirk-12.de.

Traditionelle Unterhaltungsmusik

Im Mai gibt es mit dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Reiner Hammerschmidt erstmals das Projekt „Orchester 50+“. Hier können Musikerinnen und Musikern ab 50 Jahren aus dem gesamten Landkreis Günzburg zusammen mit Gleichgesinnten musizieren, sich vereinsübergreifend austauschen und Erinnerungen aufleben lassen. Auch „Ehemalige“, die nicht mehr aktiv in einem Verein spielen, sind willkommen. Als erster Auftritt ist die Umrahmung eines Frühschoppens mit traditioneller Unterhaltungsmusik am Sonntag, 7. Mai, in der Kötztalhalle in Rieden geplant. Anmeldungen sind bis 31. März möglich per E-Mail an reiner.hammerschmidt@asm-bezirk-12.de.

Marcus Keller, Dirigent des Musikverein „Lyra“ Echlishausen-Bühl lud die Kapellenvertreter ein, beim schwäbischen Vorentscheid zur bayerischen Goaßmaß-Königin mitzumachen. Der Musikverein Lyra Echlishausen-Bühl veranstaltet am 9. Juni, dem Freitag nach Fronleichnam, das traditionelle „Musizier‘ für dein Bier“. Motto und Rahmen passen gut zu der im August stattfindenden Wahl der Goaßmaß-Königin auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing. Und so wurde mit dem dortigen Veranstalter vereinbart, dass die Siegerin in Echlishausen einen der fünf Finalplätze in Straubing zugesprochen bekomme. Keller hofft, dass so dieses Jahr eine Musikantin aus Schwaben bayerische Königin wird. Er regte an, als Ersatz für ein Bezirksmusikfest über einen Bezirksmusikerausflug nach Straubing nachzudenken, um die hiesige Kandidaten zu unterstützen. (AZ)