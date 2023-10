Der Bezirk – das unbekannte Wesen mit den vielen Gesichtern

So wie es in Bayern praktiziert wird, ist die dritte kommunale Ebene deutschlandweit einmalig. Welche Aufgaben hier angesiedelt sind.

Einen Profiteur der Wahlen am 8. Oktober hat es am Sonntag bereits vor Schließung der Wahllokale im Landkreis Günzburg gegeben – und das ist der Bezirk Schwaben. Ohne die Zusammenlegung der Landtags- und der Bezirkswahl wäre die Wahlbeteiligung für den schwäbischen Bezirkstag aller Voraussicht nach unterirdisch ausgefallen. So lag sie mit 70,7 Prozent der Stimmberechtigten, die ihr Wahlrecht genutzt haben, im Kreis Günzburg sogar noch vor der Landtagswahl (70,4 Prozent).

Die sogenannte dritte kommunale Ebene (nach Gemeinden und Landkreisen bzw. kreisfreien Städten) führt in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein. Dabei geht es im schwäbischen Bezirkstag um riesige Haushaltssummen: Der Gesamtetat (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) beläuft sich in diesem Jahr auf 972 Millionen Euro. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Milliardengrenze erreicht wird. Allein der Bereich soziale Sicherung umfasst um die 900 Millionen Euro für Eingliederungshilfen und Hilfen zur Pflege.

Auch die Hammerschmiede Naichen betreibt der Bezirk

Weitere Aufgaben des überörtlichen Sozialhilfeträgers ist über das entsprechende Kommunalunternehmen der Betrieb von Bezirkskliniken in Schwaben. Darüberhinaus engagiert sich der Bezirk in der Kultur etwa mit diversen Museen – eines davon liegt mit der Hammerschmiede Naichen als Außenstelle des Volkskundemuseums Oberschönenfeld im Landkreis Günzburg – und kulturellen Beratungsangeboten; er fördert im Bereich Bildung und Jugend, im Aufgabengebiet Umwelt (Gewässerschutz, Fischereifachberatung). Und der Bezirk pflegt in Europa seit vielen Jahren Beziehungen nach West und Ost in das Departement Mayenne (Frankreich) und die ukrainisch-rumänische Grenzregion Bukowina.

Untrennbar verbunden mit dem Bezirk Schwaben ist der Name des Sohnes eines Seilermeisters aus Ziemetshausen: Georg Simnacher (1932-2014). Der langjährige Günzburger CSU-Landrat (er übte dieses Amt von 1967 bis 1996 aus) war zwischen 1974 und 2003 Bezirkstagspräsident in Schwaben. Von 1979 bis 2003 amtierte er zudem als Präsident der bayerischen Bezirke (heute: Bayerischer Bezirketag) und schaffte es in seiner Zeit, dieses Gremium als dritten kommunalen Spitzenverband neben dem Bayerischen Gemeindetag und dem Bayerischen Städtetag zu etablieren.

Auf Stephanie Denzler folgt Tobias Bühler

Aus dem Landkreis Günzburg saß bisher die CSU-Kommunalpolitikerin Stephanie Denzler im schwäbischen Bezirkstag, die jedoch nicht wieder angetreten ist, nachdem sie keine Unterstützung mehr aus den eigenen Reihen erfahren hatte. Hintergrund dieser Abwendung der eigenen Partei auf Kreisebene ist die Affäre um zu viel gezahlte Fördergelder an eine Günzburger Kita-Einrichtung, deren Trägervereins-Vorsitzende Denzler war.

Als Direktkandidaten hat die CSU den Gundremminger Bürgermeister Tobias Bühler nominiert, der dieses Mandat auch geholt hat. Einen weiteren Bürgermeister nominierten die Grünen mit Harald Lenz als Direktbewerber für den Bezirkstag. Lenz ist der erste Grünen-Politiker überhaupt, der es im Frühjahr 2020 geschafft hat, Rathauschef einer Gemeinde (Ebershausen) im Landkreis Günzburg zu werden.